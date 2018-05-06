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Молодые бизнесмены стран ОИС представят свои стартапы на KazanSummit в формате телешоу
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Молодые бизнесмены стран ОИС представят свои стартапы на KazanSummit в формате телешоу 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 6 мая. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Молодые предприниматели из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) 10-11 мая представят инвесторам свои стартапы на X Международном экономическом саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit" в формате телешоу. Об этом в воскресенье сообщил журналистам исполнительный директор фонда «Сэлэт» Тимур Сулейманов.
Фонд «Сэлэт» выступает организатором Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС, который в четвертый раз открылся в воскресенье. На форуме бизнесмены пройдут акселерационную программу и подготовят свои проекты к инвест-сессии.
"Всего 20 стран присутствует [на форуме], 15 стран, которые представляют участники, — это стартапы, в основном это страны, входящие в состав Организации исламского сотрудничества.
Команды приехали сюда для того, чтобы принять участие в акселерационной программе. Эта программа начинается сегодня и продлится до 9-го числа включительно, и 10-11 мая — это два дня, когда будет проходить инвестиционная сессия в рамках KazanSummit", — сказал Сулейманов.
Он уточнил, что инвест-сессия пройдет в формате телевизионного шоу при поддержке крупнейшего технологического инкубатора Пакистана — «Plan9». «Это телевизионное шоу, которое называется „Идея на миллион долларов“, которое популярно в Пакистане, — пояснил исполнительный директор фонда „Сэлэт“. — В этом году они наши партнеры, которые практически помогают организовать не только съемку, но и затем будут транслировать это итоговое шоу. Один из эпизодов, который снимается здесь, будет транслироваться на пакистанском телевидении, и, естественно, сама передача будет размещена в интернете».
По словам Сулейманова, помимо стран — участниц ОИС на форуме представлены стартапы из США, Индии и Норвегии. Среди участников форума есть также и представители Российской Федерации (страна-наблюдатель в ОИС). «Есть участники, естественно, из России, мы как принимающая сторона всегда определенное количество участников закладываем, чтобы была возможность не только для приезжих, но и, конечно, получить позитивный эффект для наших стартапов», — добавил он.
Казанский форум молодых предпринимателей ОИС, который проводится с 2014 года — это совместная инициатива молодежного форума ОИС и правительства Республики Татарстан. Как отмечают организаторы форума, в 2017 году в нем приняли участие свыше 700 человек из 50 стран, а число привлеченных инвестиций превысило $2 млн  О KazanSummit
KazanSummit — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Саммит пройдет в Казани 10-12 мая, его ключевой темой в 2018 году станет «Халяльный образ жизни».
Свое участие в саммите подтвердили генеральный секретарь ОИС Юсеф Ахмед аль-Усаймин, министр экономики ОАЭ Султан бен Саид аль-Мансури, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, председатель ВЭБ Сергей Горьков, а также представители 20 дипломатических миссий, крупнейших государственных корпораций и многие другие.
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