Молодые бизнесмены стран ОИС представят свои стартапы на KazanSummit в формате телешоу

Фонд «Сэлэт» выступает организатором Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС, который в четвертый раз открылся в воскресенье. На форуме бизнесмены пройдут акселерационную программу и подготовят свои проекты к инвест-сессии.

"Всего 20 стран присутствует [на форуме], 15 стран, которые представляют участники, — это стартапы, в основном это страны, входящие в состав Организации исламского сотрудничества.

Команды приехали сюда для того, чтобы принять участие в акселерационной программе. Эта программа начинается сегодня и продлится до 9-го числа включительно, и 10-11 мая — это два дня, когда будет проходить инвестиционная сессия в рамках KazanSummit", — сказал Сулейманов.

Он уточнил, что инвест-сессия пройдет в формате телевизионного шоу при поддержке крупнейшего технологического инкубатора Пакистана — «Plan9». «Это телевизионное шоу, которое называется „Идея на миллион долларов“, которое популярно в Пакистане, — пояснил исполнительный директор фонда „Сэлэт“. — В этом году они наши партнеры, которые практически помогают организовать не только съемку, но и затем будут транслировать это итоговое шоу. Один из эпизодов, который снимается здесь, будет транслироваться на пакистанском телевидении, и, естественно, сама передача будет размещена в интернете».

По словам Сулейманова, помимо стран — участниц ОИС на форуме представлены стартапы из США , Индии и Норвегии . Среди участников форума есть также и представители Российской Федерации (страна-наблюдатель в ОИС). «Есть участники, естественно, из России, мы как принимающая сторона всегда определенное количество участников закладываем, чтобы была возможность не только для приезжих, но и, конечно, получить позитивный эффект для наших стартапов», — добавил он.

Казанский форум молодых предпринимателей ОИС, который проводится с 2014 года — это совместная инициатива молодежного форума ОИС и правительства Республики Татарстан . Как отмечают организаторы форума, в 2017 году в нем приняли участие свыше 700 человек из 50 стран, а число привлеченных инвестиций превысило $2 млн О KazanSummit

KazanSummit — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Саммит пройдет в Казани 10-12 мая, его ключевой темой в 2018 году станет «Халяльный образ жизни».