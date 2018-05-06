Кто всегда начинал конфликты на Балканах

«С вером у Бога — Слобода или смрт!» — таков главный девиз сербских четников. Это национально-освободительное движение за свободную Сербию породили непрекращающиеся этнорелигиозные и политические конфликты на «пороховом погребе Европы» — на Балканах.

Четование

Хорошо знакомое нам слово «чета», используемое в русском языке в контексте мирной супружеской жизни, по-сербски означает «отряд» (как правило, немногочисленный — от трех человек). Термин произошел от турецкого «çete» — «повстанец, банда, шайка».

По сути, четование является характерной для немусульманской части населения Балканского полуострова (в первую очередь, для сербов) стратегией ведения войны против многократно превосходящих сил противника. Иными словами, партизанской войной, изначально направленной против Османской империи. Основной принцип движения: «свободная родная земля и Сербское государство». Ярко выраженная ультрапатриотическая и религиозная окраска четницкого движения в первую очередь была связана с тем, что в контексте турецких завоеваний на Балканах речь шла о самом выживании народа и культуры.

Партизаны XIX века

На протяжении XIX столетия, в ходе первого (1804 — 1813) и второго (1814-15) сербского восстаний против турецкого владычества, четников как единого религиозно-патриотического военного формирования не существовало, однако отряды партизан, действующих по четницким или партизанским принципам ведения вооруженной борьбы, сыграли в этих восстаниях далеко не последнюю роль.

Образ четника сформировался к середине XIX века. В 1848 году в Белграде напечатали брошюру — «Правила четницкой войны», согласно которой четник должен быть «рассудительным, расторопным и отважным», быть «хорошим ходоком и стрелком», «уметь ездить верхом и быть выносливым». Формой им служил национальный костюм — на ногах опанки (простая крестьянская кожаная обувь без подметок), на голове меховая шапка с кокардой. Впоследствии к ней добавилась эмблема движения — череп с перекрещенными костями.

Арсенал состоял в основном из легкого стрелкового оружия, как длинноствольного, так и короткоствольного, ручных гранат и карабинов. Появившиеся уже после пулеметы — были роскошью. Визитными карточками движения были штык-нож и сабля. В отряде была строжайшая дисциплина, нарушение которой, как и насилие над мирным населением, каралось смертью.

Война и мир Создание четничества как движения можно отнести к началу ХХ века, а именно к 1903 году, когда в Белграде был создан так называемый Сербский комитет, который, помимо внешней деятельности, занимался созданием вооруженных четницких формирований для дальнейшей борьбы с турецкой властью на Балканах.

Отряды созывались по мере необходимости и принимали участие как в обеих Балканских, так и в Первой Мировой войнах. В межвоенный период, после обретения Сербией независимости, четничество «воспитывало» молодежь — оно представляло собой ветеранские организации, которые вели идеологическую пропаганду, а также занималось поддержкой инвалидов боевых действий и семей погибших.

Образ врага

Негативная окраска термина «четник» уходит своими корнями преимущественно в события Второй Мировой войны, которая на территории Югославии переросла во внутреннее вооруженное противостояние. Часть югославской армии во главе с полковником Драголюбом Михаиловичом (ветераном Балканской и Первой мировой) отказались признать капитуляцию Королевства Югославии.

Сам Михаилович не опирался непосредственно на предыдущие четницкие организации, считая себя все еще составной частью Армии Королевства, и называл подконтрольные ему силы Югославской Армией в Отечестве. Четниками их прозвал уже народ. Национально настроенные монархисты первоначально пытались бороться со странами Оси совместно с партизанами Иосифа Броза-Тито, но, спустя несколько месяцев, союз между националистами и коммунистами распался.

Отдельные группировки четников стали открыто сотрудничать с оккупационными властями против красных партизан. Михаилович до последнего лавировал между неприятием коммунистической идеологии (невзирая на уважительное отношение к вооруженным силам Советского Союза), и нежеланием сотрудничать с оккупационной властью.

В конце концов, находящийся уже в звании генерала Михаилович, был снят эмигрантским правительством со всех командующих постов. Невзирая на это, он продолжал вооруженную борьбу вплоть до марта 1946 года, когда его отряд был разгромлен силами Броза-Тито уже после занятия Югославии Красной Армией. Драголюб Михаилович был казнен после суда, не учитывавшего показания спасенных четниками пилотов американских ВВС (всего которых было около 500 человек), 15 июля 1946 года.