«Лоска не потерял»: Валерия встретилась в Париже с Жан-Полем Бельмондо

Находясь в Париже, певица Валерия совершенно случайно столкнулась с актером, являющимся не только легендой французского кино, но и мечтой многих советских женщин — Жан-Полем Бельмондо . О своей встрече Валерия рассказала поклонникам.

Отдыхая в парижском отеле «4 сезона George V», прямо там Валерия неожиданно встретилась с 85-летним Жан-Полем Бельмондо и, конечно, не упустила возможности сделать фотографию на память, которую вскоре опубликовала в своем Инстаграме. Валерия рассказала, что знаменитый актер был очень мил и «щедро наградил ее комплиментами». Сама певица отмечает, что внимание от такого человека ей очень приятно.

Многие поклонники Валерии также являются почитателями творчества знаменитого актера. И хотя сейчас Бельмондо почти пропал с телеэкранов, многим было интересно узнать, как он выглядит в наше время. Фанаты Валерии отмечают, что хоть актер и заметно постарел, его шарм все еще остался прежним: «Как Бельмондо состарился. Время никого не щадит. А такой мужчина был. Эх старость, мимо не проскочит» «Больно смотреть как стареют те, кого так любишь. Здоровья ему! Знаменитая улыбка осталась прежней» «Жан-Поль хорош в любом возрасте! Это удача, пообщаться с таким человеком!» «Рядом с живой легендой. Старенький, но лоска не потерял» «Бельмондо это уровень, который недосягаем сегодняшним актерам. Вам повезло встретить такого мастера» «Для Вас это приятная, неожиданная встреча…а для нас возможность лицезреть две звезды» Поклонники Валерии отмечают, что на фото она выглядит слегка смущенной, ведь обычно о совместной фотографии просят ее, а не она сама.

А вот обнажаться певица не стесняется. Недавно, накануне своего 50-летия, Валерия приняла участие в фотосессии в стиле ню, сделанной для известного журнала. Поклонники певицы по-разному отреагировали на это событие, но многие недоумевают, зачем нужно позировать обнаженной в таком возрасте. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!