Военный эксперт: США в Сирии только «жмут на педаль»

Министр обороны Франции Флоранс Парли не исключила, что по Сирии могут быть нанесены новые удары в случае использования там химического оружия.

В эфире радиостанции RTL министр заявила, что целью ударов по Сирии 14 апреля было не допустить повторения химических атак со стороны Дамаска . «Если это повторится, мы можем вновь принять решение о новых ударах», — сказала Парли.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. О химатаке заявила действующая в Сирии общественная организация «Белые каски», профинансированная рядом западных правительственных структур. В качестве доказательства применения отравляющих веществ организация выложила в интернет видео с участием активистов «Белых касок». Позже это видео было разоблачено как постановочное.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"В любом районе Сирии, не контролируемом правительством, всегда могут появиться «Белые каски», большая часть которых, кстати, покинула Гуту вместе с боевиками, и заявить об очередной «химатаке». Недавно были сообщения сирийских военных, что такой провокации можно ожидать рядом с местами дислокации американских военных на юго-востоке или на севере Сирии, который контролируют курдские отряды. Обвинят в этом опять правительственную армию, и у западных военных будут развязаны руки", — сказал Алексей Леонков.

По его мнению, США не заинтересованы в политическом урегулировании и прекращении боевых действий в Сирии.

"США сейчас находятся объективно в ближневосточном регионе в роли «уходящего». Но при этом уходить они не хотят, что бы по этому поводу ни говорил (президент США Дональд) Трамп. Потому что если их войска уйдут из региона, то Соединенные Штаты потеряют всякое влияние на него. Поэтому после того, как Россия в результате успешной операции в Сирии вернула себе прочный авторитет и влияние в регионе, западные страны во главе с США своими действиями фактически загнали себя в угол. И сейчас вместо того, чтобы начать договариваться и тем самым возвращать себе авторитет, они только «жмут на педаль», пытаясь показать, что они — самые сильные. А это ведет к тупиковой ситуации и к возможному развязыванию более масштабных конфликтов", — считает Алексей Леонков.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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