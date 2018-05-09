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Появилось видео последствий ракетного удара по Сирии
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Появилось видео последствий ракетного удара по Сирии 

Российская Газета 7 часов назад
В интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия последнего ракетного удара по объектам под Дамаском. Как передают сирийские СМИ, его нанесли в ночь на 9 мая израильские ВВС. В Армии обороны еврейского государства эти сообщения не комментируют.
На опубликованной записи запечатлены попытки потушить огонь, возникший на месте удара.
По данным сирийских СМИ, целью атаки была авиабаза Т4, где расположен лагерь иранских добровольцев. Сирийские ПВО перехватили несколько ракет.
В результате атаки погибли два мирных жителя.
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