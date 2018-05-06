Постановочная химатака: трупов нет — только актеры

Американцы и их коалиция опять начали бомбить Сирию . На сей раз с жертвами. Официальный Дамаск выразил протест против убийства 25 сирийцев в деревне Эль-Фадыль в провинции Хасаке.

В самих США начало этих военных действий подается как последняя битва с террористами ИГИЛ (запрещена в РФ ). Правда, в американских теленовостях эту тему не отыскать. Куда больше по телевидению в США показывают извержение вулкана на Гавайях и ведут дискуссии, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира.

Тем временем к берегам Сирии стянута крупная военно-морская группировка США с авианосцем-флагманом «Гарри Труман». В ней также крейсер «Нормандия», четыре эсминца с управляемыми ракетами и корабли сопровождения. Точные цели ударов не обозначаются.

Да и не очень понятно все, ведь еще до Нового года под контролем варварского псевдохалифата в Сирии не осталось ни одного более или менее крупного населенного пункта. С кем воюют там американцы сейчас, не ясно. Результат — тоже. Во всяком случае, гибнут сирийцы, не имеющие к террору никакого отношения. Но все равно официальный представитель Госдепа заявляет, что «борьба будет сложной», но «партнеры одержат победу».

В ответ сирийский МИД направил в ООН письма с требованием к Совету безопасности «прекратить военные преступления и преступления против человечества, совершаемые коалицией». При этом Дамаск подчеркивает, что присутствие американских войск в Сирии — незаконно.

"Хочу особо подчеркнуть, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживают почти 90% всего населения Сирии. А так называемая «международная помощь» из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством", — заявил Конашенков.

Более того, наши военные видят, как американцы прямо поддерживают антиправительственные банды. «Региональное командование армии США отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн ООН и Международного Красного Креста в Эт-Танф, настаивая на передаче всех продуктов, воды и предметов первой необходимости только подконтрольным американцам бандам боевиков», — отметил Конашенков.

Тем временем миссия Организации по запрещению химоружия ( ОЗХО ) в Сирии закончила свою работу. Целью было расследовать сообщения о химической атаке в Восточной Гуте 7 апреля, из-за которых США, Англия Франция нанесли по Сирии массированный ракетный удар.

Наши военные и наш МИД утверждают, что никакой химатаки в Восточной Гуте вообще не было, как и не было жертв и пострадавших от нее. Появившийся ролик от «Белых касок» о мнимой атаке был развенчан как инсценировка, найдены живые участники съемок, вынужденно ставшие актерами.