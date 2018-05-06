В Петербурге пройдет фестиваль о технологиях

Каждый год в мире появляются тысячи новых разработок и инноваций, однако лишь небольшая часть из них становится технологиями, меняющими повседневную жизнь. Как разобраться в том, что завтра останется технологической игрушкой, а о чем стоит узнать подробнее и, возможно, освоить на практике?

Технопарк Санкт-Петербурга предлагает каждому получить собственный ответ на этот вопрос 22 и 23 мая на площадке фестиваля MY.TECH. В эти дни в центре Санкт-Петербурга школьники, студенты, разработчики, технологические предприниматели, представители институтов развития и исполнительной власти соберутся, чтобы поспорить о самых прорывных технологиях, рассказать о том, как мы встретимся с ними не только в космосе, но и в своем холодильнике, показать, как работает искусственный интеллект и фабрика на ладони и не только.

MY.TECH станет открытой лабораторией, в которой петербургские школьники, студенты и разработчики проверят свое технологические и бизнес-решения для перспективных рынков НТИ. В рамках фестиваля пройдет детский форсайт по передовым производственным технологиям, хакатон SMARTHACK, инвестиционная сессия FOODTECH.

Фестиваль не только знакомит с новыми технологиями, но и учит пользоваться ими. Во время фестиваля пройдут мастер-классы и лекции по прикладным наукам и технологическим решениям, способным сделать нашу жизнь и работу лучше. А петербургские инновационные компании примут участие в первом наборе в Стартап-академию «Ингрии».