Контрабандист спрятал в носках более 20 большеголовых черепах

Китайские таможенники задержали контрабандимста, пытавшегося незаконно провести через границу большеголовых черепах. Как пишет RT, рептилий обнаружили в носках у задержанного.

Отмечается, что всего обнаружили 21 черепаху. Торговец упаковал рептилий в носки и спрятал их в чемодане. Однако пройти таможню ему не удалось.

Большеголовых черепах чаще привозят из Лаоса , в самом Китае их осталось мало. На черном рынке эти животные пользуются спросом как древний способ лечения.

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