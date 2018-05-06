Контрабандист спрятал в носках более 20 большеголовых черепах 

Китайские таможенники задержали контрабандимста, пытавшегося незаконно провести через границу большеголовых черепах. Как пишет RT, рептилий обнаружили в носках у задержанного.
Отмечается, что всего обнаружили 21 черепаху. Торговец упаковал рептилий в носки и спрятал их в чемодане. Однако пройти таможню ему не удалось.
Большеголовых черепах чаще привозят из Лаоса, в самом Китае их осталось мало. На черном рынке эти животные пользуются спросом как древний способ лечения.
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