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Китайские таможенники вытащили из носков контрабандиста черепах
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Китайские таможенники вытащили из носков контрабандиста черепах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Китайские таможенники задержали мужчину за незаконную контрабанду большеголовых черепах. Рептилий обнаружили в носках задержанного. Об этом сообщил RT  Большеголовые черепахи живут в ручьях и не умеют прятать голову в панцирь. В Китае они пользуются спросом не как домашние животные, а как древний способ лечения, распространенный на черном рынке.
Конечно, в самой Поднебесной черепах осталось не много, их привозят из соседних стран, в частности — Лаоса.
В этот раз удалось спасти 21 рептилию. Торговец решил спрятать черепах с носках, упакованных в чемодане., но пройти таможню ему не удалось.
В одном из частных домов на Мадагаскаре правоохранители и зоозащитники обнаружили около десяти тысяч лучистых черепах. Сигналом к обыску послужил смрад, который учуяли соседи и пожаловались экологам.
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