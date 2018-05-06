Китайские таможенники вытащили из носков контрабандиста черепах

Китайские таможенники задержали мужчину за незаконную контрабанду большеголовых черепах. Рептилий обнаружили в носках задержанного. Об этом сообщил RT Большеголовые черепахи живут в ручьях и не умеют прятать голову в панцирь. В Китае они пользуются спросом не как домашние животные, а как древний способ лечения, распространенный на черном рынке.

Конечно, в самой Поднебесной черепах осталось не много, их привозят из соседних стран, в частности — Лаоса

В этот раз удалось спасти 21 рептилию. Торговец решил спрятать черепах с носках, упакованных в чемодане., но пройти таможню ему не удалось.