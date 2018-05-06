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Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение санкционных товаров
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Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение санкционных товаров 

Российская Газета 1 час назад
Законопроект о них правительство внесло в Госдуму. Сейчас нельзя ввозить многие продукты из США, ЕС и еще восьми стран. Но, как пояснили «РГ» в Роспотребнадзоре, который стал главным разработчиком законопроекта, санкционные товары после запрета 2014 года все равно продолжают поступать в Россию через другие страны Евразийского экономического союза.
Крупные сетевые магазины с санкционкой не связываются, давно найдя в других странах поставщиков ананасов и хурмы, устриц и мидий, сыров и мяса. Запрещенные товары чаще всего обнаруживаются в несетевых магазинах, интернет-магазинах, на рынках и торговых базах. «С момента введения запрета мы проверили более 150 тысяч объектов. Изъяли из оборота и уничтожили 650 тысяч продуктов, из которых больше 90 процентов — это овощи», — рассказала «РГ» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, сегодня недостаточно мер административного воздействия к нарушителям.
Чтобы избежать конфискации, поставщики санкционки идут на разные ухищрения: переупаковывают партии, наносят маркировку стран, в отношении которых нет эмбарго. Поэтому и предлагается определить в КоАПе, что под оборотом понимается перевозка товаров, их хранение, разгрузка, перегрузка, упаковка, переупаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка, использование для производственных и технологических нужд, а также совершение любых видов сделок. Штрафы за незаконный оборот составят для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 70 до 100 тысяч с конфискацией.
Под эти меры не подпадает ввоз в Россию санкционных товаров для личных нужд. По закону можно провезти через границу упакованные продукты весом до 5 килограммов из любой страны.
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