Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение санкционных товаров

Крупные сетевые магазины с санкционкой не связываются, давно найдя в других странах поставщиков ананасов и хурмы, устриц и мидий, сыров и мяса. Запрещенные товары чаще всего обнаруживаются в несетевых магазинах, интернет-магазинах, на рынках и торговых базах. «С момента введения запрета мы проверили более 150 тысяч объектов. Изъяли из оборота и уничтожили 650 тысяч продуктов, из которых больше 90 процентов — это овощи», — рассказала «РГ» глава Роспотребнадзора Анна Попова . По ее мнению, сегодня недостаточно мер административного воздействия к нарушителям.

Чтобы избежать конфискации, поставщики санкционки идут на разные ухищрения: переупаковывают партии, наносят маркировку стран, в отношении которых нет эмбарго. Поэтому и предлагается определить в КоАПе, что под оборотом понимается перевозка товаров, их хранение, разгрузка, перегрузка, упаковка, переупаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка, использование для производственных и технологических нужд, а также совершение любых видов сделок. Штрафы за незаконный оборот составят для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 70 до 100 тысяч с конфискацией.

Под эти меры не подпадает ввоз в Россию санкционных товаров для личных нужд. По закону можно провезти через границу упакованные продукты весом до 5 килограммов из любой страны.