Более 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Льеже

ЛЬЕЖ / Бельгия /, 7 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Акция «Бессмертный полк» состоялась в воскресенье в Цитадели Льежа в преддверии празднования Дня Победы. В Бельгии 9 мая — рабочий день, поэтому российские соотечественники провели массовые мероприятия в прошедшие выходные. Мемориальная церемония в Льеже была организованна общественной организацией российских соотечественников «Меридиан» при поддержке посольства РФ

В акции приняли участие свыше 200 человек со всей территории королевства, в том числе множество детей с георгиевскими ленточками и портретами прадедов, прошедших войну. Двухчасовая церемония с возложением венков и цветов к могилам советских воинов, православной панихидой, выступлением юных гимнасток из брюссельской детской студии «Импульс» завершилась шествием «Бессмертного полка» — от захоронений до памятника советским бойцам бельгийского Сопротивления, протяженностью более километра по мемориальному комплексу Цитадели.

"Этот день стал для нас в Бельгии не только праздником Великой Победы, но и моментом единения всех выходцев с постсоветского пространства, — сказала ТАСС организатор акции руководитель ассоциации «Меридиан» Элла Бондарева. — Для проведения этой акции мы получили разрешение местных властей".

Акция «Бессмертный полк» в Бельгии проводится также в онлайне. «В интернет-формате мы также проводим ее в бессрочном режиме, публикуя на сайте Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) и организаций-партнеров фотографии из архивов наших соотечественников», — рассказал ТАСС ответственный секретарь БФРО Сергей Петросов

Во время оккупации Бельгии с 1940-го по 1944 год в Цитадели Льежа нацисты устроили тюрьму, где содержались до 1,5 тыс. военнопленных и бойцов Сопротивления. Всего там за годы оккупации были расстреляны свыше 450 человек. На территории комплекса находится 32 установленных советских захоронения.

По всей территории Бельгии похоронены свыше 300 советских граждан. В основном — это военнопленные или гражданские, вывезенные во время войны на работы в шахтах Валлонии. Многие из них бежали из плена и присоединялись к отрядам бельгийского Сопротивления. Кадровые военные, даже не зная французского языка, быстро завоевывали авторитет и становились руководителями ячеек и отрядов Сопротивления, особым уважением пользовались саперы, которые учили бельгийских партизан делать взрывчатку и устраивать диверсии на захваченных фашистами промышленных предприятиях и железных дорогах.

Жан Доценко

Крест и медная табличка с русским именем латинскими буквами: Evguenii DOTZENKO (Stalingrad). История молодого политрука Красной Армии, который стал комиссаром отряда бельгийского Сопротивления — это лишь одна из тысяч судеб советских людей попавших в плен, бежавших, и продолживших свою борьбу с фашизмом в оккупированной Западной Европе.

Евгений Доценко попал в плен летом 1941 года, выходя со своими сослуживцами из немецкого котла на территории Западной Украины. Их выдали немцам местные полицаи, когда истощенные бойцы зашли в свободное от немцев село в поисках пропитания.

Затем был концлагерь в Германии, изнуряющие работы. Побег из лагеря после тщательной подготовки Доценко совершил в 1942 году вместе со своим другом, лейтенантом Красной Армии Григорием Лерманом . Уходить товарищи решили не на восток — к линии фронта, куда надо были пробиваться через Германию Польшу , и где бы их стали искать в первую очередь, а на запад, надеясь попасть в нейтральную Швейцарию и оттуда искать пути возвращения домой.

Через два месяца пеших ночных переходов, обходя населенные пункты, сбиваясь с дороги, питаясь грибами, ягодами и овощами с чужих огородов друзья оказались в оккупированной Бельгии. Здесь им улыбнулась удача — местные жители вывели их на бойцов Сопротивления. Русских в это время в Бельгии было уже много — на захваченных немцами шахтах и заводах южной Бельгии работали множество советских военнопленных, которые регулярно совершали побеги, в чем им нередко помогали не только бельгийские рабочие, но даже руководители некоторых предприятий.

Вскоре Григорий Лерман возглавил партизанский отряд из 40 человек, его заместителем и комиссаром стал Евгений Доценко, который здесь получил второе имя — Жан. Главной целью партизан были железные дороги и предприятия льежского промышленного района, работавшие на немецкую военную машину. На счету их отряда выведенные из строя заводы по производству боеприпасов, уничтоженные эшелоны снабжения для Восточного фронта, выведенные из строя линии электропередачи.

1 апреля 1944 года Евгений Доценко погиб в боестолкновении с немецким патрулем. На месте гибели у городка Спримон в Арденнах установлен памятник — бетонная стела, увенчанная звездой с серпом и молотом. Доценко был похоронен на территории льежской Цитадели.

Его друг — Григорий Лерман прошел всю войну и со своим отрядом встретил вошедшие в Бельгию американские войска, участвовал в освобождении королевства, затем вернулся в Советский Союз. Григорий Цезаревич Лерман прожил долгую жизнь, он умер в 2000 году, похоронен в Киеве.