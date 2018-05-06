Сянган создаст Канцелярию по делам развития региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь

Сянган , 6 мая / Синьхуа / — Административный секретарь САР Сянган Чжан Цзяньцзун сегодня в своем блоге написал, что после разработки плана по развитию региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь /далее План/ Управление администрации САР по делам политического устройства и внутренних районов Китая в краткие сроки сформирует Канцелярию по делам развития региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь. Новая структура будет координировать реализацию плана с Государственным комитетом по делам развития и реформ и компетентными ведомствами, народным правительством провинции Гуандун, администрацией САР Аомэнь, а также департаментами и управлением при администрации САР Сянган.

Также канцелярия будет самостоятельно привлекать для совместной работы торговые палаты, специализированные организации и других необходимых участников, рассказывать о возможностях строительства региона «Большого залива» для сянганских предпринимателей и специалистов, а также собирать мнения и принимать соответствующие меры для большего соответствия требованиям деловых кругов.

Чжан Цзяньцзун сказал, что важной работой в строительстве региона «Большого залива» является создание Гуандуном, Сянганом и Аомэнем международного научно-технического инновационного центра.

Он также отметил, что для того, чтобы познакомить сянганцев с концепцией региона «Большого залива», администрация САР Сянган через СМИ и Интернет будет распространять информацию о его строительстве, поощрять проведение торговыми союзами, специализированными организациями и неправительственными организациями соответствующих мероприятий, что поможет различным общественным кругам узнать о возможностях строительства региона «Большого залива» для Сянгана. —0—