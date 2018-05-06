Желтуга: что случилось с государством золотодобытчиков в тайге

В XIX веке в пограничных областях Китая России нашли много золота. Де юре территория эта была китайской, но никакой власти там не было — тайга. И довольно скоро там появилась настоящее республиканское государство.

Золотые прииски

С XVII века после заключения Нерчинского договора о границе на приграничных территориях русские и китайцы активно и беспрепятственно сотрудничали и контактировали как соседи. Русские казаки пересекали границу в поисках ресурсов, тогда это было золото, алмазы и пушнина, китайцы также заходили на территорию России воровать золото, алмазы, пушнину.

И вот в 1883 году на реке Желтуге, притоке Амура, было обнаружено золото. Формально это была территория Китая на расстоянии всего километров пяти от границы, и никаких пограничников тогда не было, пересечение границы было вполне свободным, а место весьма глухим. Правда, население стало быстро увеличиваться, если сначала колонистов была тысяча человек, то через три года уже ближе к 15 000.

Криминальный элемент

Естественно, криминальный элемент Желтуга притягивала как магнитом. Сюда со всего мира, в первую очередь, конечно, из России и США , ехали беглые преступники, спиртоносы и прочие. Были построены казино, благо проигрывать было, что. Пьянство и мужеложество царили на приисках, поскольку союз артельщиков сразу постановил не пускать женщин, потому что где женщина — там порок. Так вот, отсутствие женщин не помогло.

Преступники всячески устанавливали свои порядки и показывали, кто там сила и власть. В 1884 году, например, местного повара убили и расчленили за то, что не стал бесплатно кормить каких-то урок.

Создание государства

Чтобы самоорганизоваться, избежать ненужного кровопролития и главенства криминала, артельщики — золотоискатели создали республику со всеми атрибутами власти. Там был президент, министры, старосты-депутаты, войска, налоговая система, Конституция. Идеалом для старателей была Калифорнийская республика. Представители артелей золотодобытчиков — штатов — выбирали по депутату. Русский язык стал государственным, так как русских казаков и каторжников там было большинство.

Немец по имени Карл Карлович стал первым президентом. Точно его происхождение неизвестно: то ли он был из Триеста, то ли из Богемии, то ли онемеченный русин из Словакии . Вторым стал молоканин Еремей Сахаров. Кстати, именно русские протестанты и старообрадяцы составляли половину власти, а вторую половину — два китайца от полностью китайского штата и выходцы с западных окраин.

Республика была президентской, но старосты штатов имели большие полномочия — они решали мелкие уголовные дела. Тюрем в Желтуге не было, и наказания были телесными. Собрания старост составляли суд, а второй инстанцией суда был лично президент. Для вынесения вердикта по делу об убийстве собиралась вся республика на сход.

Первые меры

Интересно, что одним из первых указов президента Карла Карловича было разрешение приезжать в республику женщинам. За мужеложество давали 500 ударов плетью — человек или погибал или становился калекой. Любого правонарушителя изгоняли.

В республике также в первый же месяц существования появилась больница, где больной содержался бесплатно. Еще одним госучреждением был цирк, основанный как альтернатива игорным домам.

Что касается, налогов, то торговцы вносили 10% с товара, торговцы водкой — 25%, трактирщики — 20%, владельцы казино — 80%. Личные доходы золотодобытчиков налогом не облагались.

Уничтожение республики

Республика просуществовала три с половиной года. Зимой 1885 — 1886 годов империя Цин отправила туда многочисленную армию конных эвенков-манегиров — самых злых воинов в то время, которые просто уничтожали всех людей на своем пути. Многие бежали, остальные сопротивлялись недолго, часть китайцев казнили по тяжкому обвинению в незаконной добыче недр, а часть бежала в Россию. Интересно, что когда русские перешли на свою территорию вместе с китайцами, которые хотели скрыться от возмездия, китайцев хотели уничтожить на этот раз российские власти, но казаки — коллеги по золотому промыслу не дали, и сами переводили их на китайскую территорию в безопасном месте. Потомки этих золотодобытчиков живут в Китае вплоть до наших дней в национальной Шивэй-Русской волости.