Тюменцам подарили патриотическое граффити ко Дню Победы

Тюмени появилось патриотическое граффити. Его создали по инициативе местных активистов ОНФ, как живописный подарок горожанам. Рисунок с бойцом Красной армии сделан на одной из трансформаторных подстанций СУЭНКО в самом центре города — на пересечении улиц Хохрякова — 8 Марта.

«Данный объект выбран был не случайно, именно здесь рисунок будет создавать настроение жителям и гостям города во время праздничных мероприятий 9 мая. О великом событии граффити будет напоминать тюменцам на протяжении года», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ПАО «СУЭНКО»

Создавал граффити профессиональный художник Владимир Опалов, в основу была взята архивная военная фотография.

«Надеюсь, фрагмент боя не останется незамеченным горожанами. Пусть рисунок тронет сердца людей и напомнит какой ценой досталась долгожданная Победа», — поделился художник Владимир Опалов.

Фото ПАО «СУЭНКО».