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Тюменцам подарили патриотическое граффити ко Дню Победы
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Тюменцам подарили патриотическое граффити ко Дню Победы 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени появилось патриотическое граффити. Его создали по инициативе местных активистов ОНФ, как живописный подарок горожанам. Рисунок с бойцом Красной армии сделан на одной из трансформаторных подстанций СУЭНКО в самом центре города — на пересечении улиц Хохрякова — 8 Марта.
«Данный объект выбран был не случайно, именно здесь рисунок будет создавать настроение жителям и гостям города во время праздничных мероприятий 9 мая. О великом событии граффити будет напоминать тюменцам на протяжении года», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ПАО «СУЭНКО»
Создавал граффити профессиональный художник Владимир Опалов, в основу была взята архивная военная фотография.
«Надеюсь, фрагмент боя не останется незамеченным горожанами. Пусть рисунок тронет сердца людей и напомнит какой ценой досталась долгожданная Победа», — поделился художник Владимир Опалов.
Фото ПАО «СУЭНКО».
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