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В Словакии ко дню Победы над фашизмом выпустили сувенирную евробанкноту
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В Словакии ко дню Победы над фашизмом выпустили сувенирную евробанкноту 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Сувенирную евробанкноту номиналом 0 евро с изображением памятника Словацкого национального восстания (СНВ) и чехословацкого танка довоенного производства LT-38 выпустили ко дню Победы над фашизмом в Словакии лимитированным тиражом 5 тысяч экземпляров, сообщил в воскресенье журналистам исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан.
"В продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая, когда во всех странах Европы празднуется Победа над фашизмом. Все желающие могут приобрести ее за 2 евро через специальный банкомат, размещенный на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица (в центральной части республики). Половина тиража уже зарезервирована зарубежными коллекционерами", — сказал Клайбан, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.
По словам Клайбана, банкнота имеет нулевой номинал и не может использоваться для финансовых операций. Тем не менее, она изготовлена из тех же самых материалов, что и классические евробанкноты, а также содержит все необходимые защитные элементы.
Концепция выпуска сувенирных евробанкнот берет начало во Франции, где их впервые выпустили в 2015 году. Позднее такие банкноты выпускали в Германии, Австрии, Испании и ряде других стран. Главной идеей подобных акций является поддержка туризма и реклама известных европейских культурных и исторических памятников.
Изображенный на словацкой сувенирной евробанкноте танк LT-38, согласно чешским СМИ, был разработан и начал выпускаться в 1938 году на пражском заводе ČKD и считался одним из лучших в то время в категории легких танков. После оккупации Чехословакии нацистской Германией в 1939 году завод продолжал еще несколько лет выпускать эти танки для вермахта и его союзников.
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