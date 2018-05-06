В Словакии ко дню Победы над фашизмом выпустили сувенирную евробанкноту

ПРАГА , 6 мая — РИА Новости . Сувенирную евробанкноту номиналом 0 евро с изображением памятника Словацкого национального восстания (СНВ) и чехословацкого танка довоенного производства LT-38 выпустили ко дню Победы над фашизмом в Словакии лимитированным тиражом 5 тысяч экземпляров, сообщил в воскресенье журналистам исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан.

"В продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая, когда во всех странах Европы празднуется Победа над фашизмом. Все желающие могут приобрести ее за 2 евро через специальный банкомат, размещенный на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица (в центральной части республики). Половина тиража уже зарезервирована зарубежными коллекционерами", — сказал Клайбан, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.

По словам Клайбана, банкнота имеет нулевой номинал и не может использоваться для финансовых операций. Тем не менее, она изготовлена из тех же самых материалов, что и классические евробанкноты, а также содержит все необходимые защитные элементы.

Австрии, Концепция выпуска сувенирных евробанкнот берет начало во Франции, где их впервые выпустили в 2015 году. Позднее такие банкноты выпускали в Германии Испании и ряде других стран. Главной идеей подобных акций является поддержка туризма и реклама известных европейских культурных и исторических памятников.

Изображенный на словацкой сувенирной евробанкноте танк LT-38, согласно чешским СМИ, был разработан и начал выпускаться в 1938 году на пражском заводе ČKD и считался одним из лучших в то время в категории легких танков. После оккупации Чехословакии нацистской Германией в 1939 году завод продолжал еще несколько лет выпускать эти танки для вермахта и его союзников.