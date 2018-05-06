Молодежь Аомэня имеет большие перспективы для инноваций и бизнеса в Пекине — глава Пекинской ассоциации дружбы с зарубежом Ци Цзин

Аомэнь, 6 мая / Синьхуа / — Постоянный член Комитета КПК Пекина, глава Отдела единого фронта, глава Пекинской ассоциации дружбы с зарубежом Ци Цзин сегодня здесь сообщила, что Пекин позиционируется в качестве научно-технического и инновационного центра страны, приезжающая в Пекин аомэньская молодежь имеет большие перспективы сотрудничества в области инноваций и создания бизнеса, Пекин сможет предоставить ей больше условий, создать больше площадок и расчистить больше путей.

Глава администрации САР Аомэнь Цуй Шиань сегодня в здании администрации САР встретился с делегацией Пекинской ассоциации дружбы с зарубежом. Стороны обменялись мнениями по вопросам, включающим углубление сотрудничества между Пекином и Аомэнем, а также содействие инновациям и созданию бизнеса молодежью Пекина и Аомэня. Ци Цзин высказала вышеупомянутое замечание в ходе встречи.

Ци Цзин отметила, что Пекин является столицей государства, а Аомэнь — специальным административным районом КНР . Оба региона занимают важное положение и играют важную роль в стратегии государственного развития. В последние годы каналы для контактов между Пекином и Аомэнем становятся все более полноценными, сотрудничество между ними характеризуется очень высокой взаимодополняемостью.

Цуй Шиань отметил, что молодежь является ключом к долгосрочному и устойчивому развитию общества, администрация САР в настоящее время усиливает работу с молодежью, рассчитывая на то, что аомэньская молодежь углубит свои знания о стране, будет активно участвовать в государственном развитии в целом. Наибольшую важность имеет создание большего числа возможностей, чтобы молодежь могла отправляться во внутренние районы Китая и приобретать собственный опыт, увеличивая за счет этого дух патриотизма и любви к Аомэню.

Цуй Шиань сообщил, что для сотрудничества Пекина и Аомэня уже заложен крайне прочный фундамент, администрации двух регионов подписали много соглашений о сотрудничестве в различных сферах, в дальнейшем по-прежнему требуется прилагать все силы для дальнейшего укрепления и расширения сфер сотрудничества. В то же время необходимо продолжать активно содействовать неправительственным обменам между Пекином и Аомэнем, играть позитивную стимулирующую роль для сближения Пекина и Аомэня. —0—