Очерк: единство помыслов в одной лодке — сянганцы встречают праздник Дуаньу греблей на драконовых лодках

Сянган , 6 мая / Синьхуа / — До праздника Дуаньу /Праздник драконовых лодок/ остается еще примерно месяц, а в рыболовецкой гавани Сянгана уже начались приготовления к традиционным по этому случаю мероприятиям, включающим греблю на лодках-драконах. Эти соревнования в насыщенной колоритом рыбного порта акватории сейчас привлекают особенно много горожан.

Расположенный на южной оконечности Сянгана район Абердин раньше был одной из гаваней, где по большинству проживали местные рыбаки. В те времена рыбаки жили на воде, и в свободное время они чаще всего занимались греблей на драконовых лодках. К настоящему времени история состязания этих лодок насчитывают в Абердине более века. Здесь ежегодно проводятся соревнования, сохранившие традиционный церемониал и облик.

Узкие и длинные деревянные лодки-драконы, ширина которых позволяет усесться лишь двум рядам по десять гребцов, проворно снуют в ограниченном водном пространстве Абердинской гавани, отгороженном специальным сооружением для защиты судов от тайфунов, огибая при этом рыбацкие лодки, яхты и экскурсионные суда. По берегам гавани стоит лес высотных зданий, над морем парят хищные птицы, у берега развеваются разноцветные треугольные флажки с написанными на них благими пожеланиями.

На старых фотографиях пространство защищенной от тайфунов рыболовецкой гавани Абердина густо усеяно маленькими рыбацкими лодками — это гавань для пережидания непогоды рыбаками. После произошедших перемен на берегах гавани выросли высотные здания, спрятавшими за собой зеленые горные вершины. Большинство рыбаков переехало жить на берег, в бухте появилось много яхт и экскурсионных судов.

Тем не менее, древний обычай гребли на драконовых лодках не изменился и по-прежнему пользуется популярностью среди местного населения. Для планирования состязаний рыбаки ежегодно создают подготовительный комитет, а также приглашают горожан поучаствовать в гребле на лодках-драконах, посмотреть на их соревнования.

Господин Лю 5 мая впервые принял участие в гребле на драконовых лодках в Абердине. По его словам, полученный в гребле опыт дал понять, что на лодках-драконах необходимо уделять внимание слаженности команды, поступательное движение и хороший курс возможны только, если все сотрудничают друг с другом.

Что касается рыбаков прежних дней, то рыбацкая лодка была для них домом, а соревнования драконовых лодок были важным событием всего года. Они глубоко верили, что лодки-драконы обладают душой, а их состязания означают просьбу о мягком ветре и хороших осадках, а также удаче в пути.

Госпожа Ян участвует в гребле на драконовых лодках уже три года. Она на своем примере подталкивает больше молодых людей к тому, чтобы разбираться в этих состязаниях и участвовать в них, поскольку группе гребцов необходимы физическая сила и выносливость, но еще более необходимо «единство помыслов». «Это еще одна интересная черта драконовых лодок, они позволяют понять традиционную культуру Сянгана и свойственный ей дух сплоченности», — сказала она. —0—