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Польская полиция разогнала шествие националистов в Катовице
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Польская полиция разогнала шествие националистов в Катовице 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 6 мая — РИА Новости. Польская полиция разогнала шествие националистов в городе Катовице, сообщает агентство РАР.
"Полиция решила пресечь воскресную демонстрацию националистических организаций в Катовицах. Вскоре после этого решения произошли столкновения демонстрантов с полицией", — говорится в сообщении.
Несмотря на призывы полиции, представители организаций Всепольская молодежь и Национальное движение не пожелали разойтись, утверждая, что их демонстрация является законной.
Также полиции пришлось разграничить националистов и их оппонентов, которые скандировали «Силезия свободна от фашизма».
После нескольких предупреждений полиция использовала силу, манифестанты покинули место демонстрации, скандируя «Позор».
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