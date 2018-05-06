Ягланд выразил обеспокоенность прошедшими накануне демонстрациями в России

Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального , прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.

Как ранее сообщали в пресс-центре МВД России , «в большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников», и несмотря на то, что не все они были согласованы с местными органами власти, «в ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено».

В поступившем в воскресенье в РИА Новости заявлении, Ягланд предложил России помощь Совета Европы в совершенствовании законодательства в области свободы собраний.

"Меня беспокоят сообщения о насилии и массовых задержаниях во время вчерашних демонстраций оппозиции в России", — отметил генсек СЕ. «Мирные демонстранты, которые были задержаны, должны быть освобождены», — сказал Ягланд.

"Свобода собраний — это основное право, защищенное Европейской конвенцией о правах человека", — отметил генсек СЕ.

"К сожалению, — добавил Ягланд, — организаторы демонстраций и власти не смогли договориться о местах проведения демонстраций". «В демократических обществах такие вопросы должны решаться мирным и консенсусным образом в соответствии с Конвенцией и прецедентным правом Страсбургского суда», — говорится в заявлении.

"Совет Европы готов помочь нашему государству-члену России улучшить свое законодательство в области свободы собраний", — отметил генсек СЕ.

Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Навальный все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

УМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального, который позже сообщил о своем освобождении из московского ОВД до суда. Кроме того, после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.