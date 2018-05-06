Air France KLM Cargo осваивает цифровые технологии для упрощения своих операций

Последние несколько лет для Air France KLM Martinair Cargo (AF KLM) отнюдь не были легкими, поскольку компания подверглась реструктуризации, из-за чего потеряла около 15 процентов персонала в течение трехлетнего периода, сообщает новостной портал AVIAV.

В начале 2014 года грузовой флот компании также был сокращен с 15 самолетов до шести.

Однако Марсель де Нуайер, глава грузового подразделения франко-голландской группы перевозчиков, отмечает, что за этот период авиакомпания также сделала несколько инвестиций.

К ним относятся инвестиции в новый центр Hub Express в Париже Шарль де Голль сделанные в 2015 году — новая система сортировки в Схипхоле, которая может обрабатывать почтовые, экспресс-и фармацевтические поставки, несколько проектов связанных с ИТ-развитием, новые услуги и улучшенные партнерские соглашения.

Инвестиции в ИТ Свои самые последние инвестиции компания сделала в ИТ. В марте AF KLM реализовала платформу Accenture Freight and Logistics Software по всей своей сети.

Данное решение объединяет возможности бронирования, предложения, ценообразования, рейтинга, управления пропускной способностью и доходами, планирования полетов и управления воздушной накладной через единую платформу.

Де Нуйер сказал: «Мы начали серьезно вкладываться в поэтапный отказ от использования устаревших ИТ-систем. И скоро мы перейдем на второй этап, когда изменим наши операционные системы, и это станет еще более крупным капиталовложением.

»Вы не можете просто следовать варианту полного разрушения вашей инфраструктуры, потому что это повлияет на моральный дух команды и окажет воздействие на рынок. Его необходимо сочетать с моделью строительства для продолжения вашего бизнеса.

«Вам также следует сконструировать свой бизнес, и именно это мы делаем с этим явным стремлением к оцифровке, лучшему оборудованию, новым продуктам и увеличению эффективности процесса».

Де Нуайер считает, что сотрудники ранее имели дело с различными системами, однако теперь все эти функции централизованы в единую систему.

«Теперь у нас есть единая система, которая включает в себя инвентаризацию, за которой следует ценообразование, и все это объединяется и предоставляет право заключительного решения в руки одного человека.

«Это улучшает принятие решений, улучшает оптимизацию, улучшает скорость и улучшает возможность поиска клиентов».

Еще одно преимущество системы заключается в том, что она позволяет AF KLM продолжать свой толчок динамическому ценообразованию, где ставки автоматически меняются в зависимости от доступного пространства и требований клиентов, аналогично изменению цен при бронировании такси Uber.

«Ценообразование — это конечная коммуникация — это потребность клиента, транслируемая на потенциал компании, а информация — элемент ценообразования», — говорит де Нуайер.

«Если вы можете точно настроить её на реальные нужды клиента, у вас есть идеальное совпадение, оно не слишком велико, но и не незначительно, это совпадение, которое обеспечивает успех в вашей отрасли».

Цифровые инвестиции AF KLM также помогут компании лучше ориентироваться на сегмент малых и средних экспедиторов (SME).

В подобной клиентской базе, как известно, довольно трудно разобраться, потому что у каждого есть свои собственные требования, что делает стоимость её обслуживания дороже, чем более приносят крупные клиенты.

«Технология теперь дает вам возможность правильно обслуживать их и всё это на индивидуальной основе», — говорит де Нуайер.

Простота подключения «Я не верю в полностью автоматизированный мир, однако я думаю, что простые вещи могут обрабатываться транзакционным способом, благодаря чему освобождается дополнительное время для сотрудников отдела продаж, чтобы сосредоточиться на случаях, требующих реального знания, реального понимания того, что хочет клиент».

Авиакомпания также запустила сервис What Counts, ориентированный на SME-клиентов, объединяющий удобные для пользователя услуги, индивидуальные предложения и программу лояльности.

Это позволяет авиакомпании подойти к каждому клиенту уникальным способом, исходя из их конкретных потребностей, отправив им конкретные предложения и информацию, соответствующую их уровню специализации.

Еще одной областью внимания для авиакомпании является дальнейшее развитие партнерских отношений, подобных тем, которые она развила с China Southern Cargo и Delta Cargo.

С Delta Cargo две авиакомпании интегрировали свои продажи в Европе и продолжают разрабатывать стратегию «единой крыши», благодаря которой они разделяют общие складские помещения. В марте Сиэтл стал последним местом, где проводили подобную практику.