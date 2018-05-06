Медведев призвал усилить контроль за качеством экспортной сельхозпродукции

В минувшую пятницу глава правительства провел совещание по вопросам контроля качества сельскохозяйственной продукции, реализуемой за рубеж. Аграрный экспорт на волне общего подъема отечественного сельского хозяйства стал доходной статьей внешней торговли, опередив даже продажу вооружений. В прошлом году поставки сельхозпродукции и продовольствия достигли 21 миллиарда долларов. Поддержку этого направления правительство выделило в отдельный приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». Он реализуется уже второй год, и теперь, по мнению премьера, нужно усилить работу по некоторым направлениям.

— Чтобы успешно продавать за рубеж, надо и производить, и перерабатывать по стандартам стран-импортеров — а они, кстати, разные, есть специфика в зависимости от того, на какой рынок мы пытаемся зайти, — учитывать их требования по качеству и безопасности сельхозпродукции, а иногда просто традиции, включая религиозные, — заявил Медведев. — Надо предусмотреть все это в качестве условий в нашем законодательстве. Причем сделать новое экспортное регулирование удобным и понятным для сельхозпроизводителей, чтобы оно стимулировало агробизнес зарабатывать на внешних рынках.

Три задачи необходимо решить в первоочередном порядке. Во-первых, прописать в законодательстве механизм аттестации российских предприятий-экспортеров. «При экспорте товаров, которые подконтрольны госветеринарному надзору, надо выполнять ветеринарные требования страны-импортера, — подчеркнул глава кабинета министров. — Включение предприятия в реестр экспортеров означает, что его продукция производится с их учетом». Эта практика широко применяется в большинстве развитых экономик мира. Реестр, уточнил Медведев , не должен стать новым административным барьером: предприниматель должен сам решать, хочет он быть включенным в перечень или нет.

Во-вторых, в России будут создавать открытую систему ветеринарного контроля за качеством сельскохозяйственной продукции как внутри страны, так и извне. Практика взаимных проверок ветеринарными службами широко используется всеми государствами. «Поэтому возможность проведения внезапных проверок предприятий-экспортеров должна быть предусмотрена в нашем законодательстве», — распорядился глава правительства.

"Нужно усилить контроль за производством сельхозпродукции и в регионах нашей страны", — заявил Дмитрий Медведев. Аграрный рост радует, но нельзя допустить распространения болезней, опасных для животных и человека. Предложение — конкретизировать полномочия Россельхознадзора по контролю за работой ветеринарных служб на местах.

Требуется сформировать такую систему контроля, когда можно видеть все движение сельхозпродукции от поля до прилавка

Наконец, третье направление работы связано с формированием такой системы контроля, когда можно видеть все движение сельхозпродукции от поля до прилавка. «Внедрение этой системы — задача непростая, которая потребует определенного времени и определенных подходов, — уточнил глава кабинета министров. — Здесь нужно окончательно определиться, что делать, чего не делать, какие административные механизмы использовать и кто чем занимается».

Тем временем