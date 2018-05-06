В Лиссабоне прошла акция «Бессмертный полк». Шествие в столице Португалии устраивается уже четвертый год подряд. Участники мероприятия приходят на площадь Аламеда целыми семьями. В этот раз колонну возглавила российская делегация и певица Юлия Самойлова, представляющая нашу страну на конкурсе «Евровидение». Акция собрала около 400 человек.
Стоит сказать, что российские музыканты не впервые поддерживают акцию «Бессмертный полк» за пределами страны. Как рассказал в эфире НСН лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, годом ранее он участвовал в шествии в Донецке.
«В этом году у нас не сложилось с выступлениями на 9 мая. В прошлом году на День Победы мы давали концерт в Донбассе, там же участвовали в акции «Бессмертный полк», — заявил собеседник агентства.
Ревякин признался, что брал с собой в Донбасс фотографию деда. Правда, большой портрет для шествия музыкант сделать не успел.
«Жаль, что не получится повторить, потому что это было незабываемо! Но меня на День Победы, к сожалению, не будет в стране, поэтому я заранее всех поздравлю с этим великим праздником, великим днем», — добавил лидер «Калинова моста», — сказал Дмитрий Ревякин.
Ранее певица Пелагея призналась НСН, что 9 мая вместе с супругом — российским хоккеистом Иваном Телегиным, — будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади. Артистка также пообещала принять участие в шествии «Бессмертный полк», если успеет оформить фотографию своего героического предка.