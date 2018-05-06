Ещё
Ревякин: Шел с «Бессмертным полком» в Донбассе — было незабываемо!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ревякин: Шел с «Бессмертным полком» в Донбассе — было незабываемо! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Лиссабоне прошла акция «Бессмертный полк». Шествие в столице Португалии устраивается уже четвертый год подряд. Участники мероприятия приходят на площадь Аламеда целыми семьями. В этот раз колонну возглавила российская делегация и певица Юлия Самойлова, представляющая нашу страну на конкурсе «Евровидение». Акция собрала около 400 человек.
Стоит сказать, что российские музыканты не впервые поддерживают акцию «Бессмертный полк» за пределами страны. Как рассказал в эфире НСН лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, годом ранее он участвовал в шествии в Донецке.
«В этом году у нас не сложилось с выступлениями на 9 мая. В прошлом году на День Победы мы давали концерт в Донбассе, там же участвовали в акции «Бессмертный полк», — заявил собеседник агентства.
Ревякин признался, что брал с собой в Донбасс фотографию деда. Правда, большой портрет для шествия музыкант сделать не успел.
«Жаль, что не получится повторить, потому что это было незабываемо! Но меня на День Победы, к сожалению, не будет в стране, поэтому я заранее всех поздравлю с этим великим праздником, великим днем», — добавил лидер «Калинова моста», — сказал Дмитрий Ревякин.
Ранее певица Пелагея призналась НСН, что 9 мая вместе с супругом — российским хоккеистом Иваном Телегиным, — будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади. Артистка также пообещала принять участие в шествии «Бессмертный полк», если успеет оформить фотографию своего героического предка.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пушной: Поддерживаю «Бессмертный полк», но участвовать не буду В Мадриде прошло шествие «Бессмертного полка» В Москве прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой442
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии115
Хабенский устроил перепалку с журналисткой48
Бузова сообщила о замужестве67
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом2005
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение