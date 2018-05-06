Ревякин: Шел с «Бессмертным полком» в Донбассе — было незабываемо!

Лиссабоне прошла акция «Бессмертный полк». Шествие в столице Португалии устраивается уже четвертый год подряд. Участники мероприятия приходят на площадь Аламеда целыми семьями. В этот раз колонну возглавила российская делегация и певица Юлия Самойлова , представляющая нашу страну на конкурсе «Евровидение». Акция собрала около 400 человек.

Стоит сказать, что российские музыканты не впервые поддерживают акцию «Бессмертный полк» за пределами страны. Как рассказал в эфире НСН лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин , годом ранее он участвовал в шествии в Донецке

«В этом году у нас не сложилось с выступлениями на 9 мая. В прошлом году на День Победы мы давали концерт в Донбассе, там же участвовали в акции «Бессмертный полк», — заявил собеседник агентства.

Ревякин признался, что брал с собой в Донбасс фотографию деда. Правда, большой портрет для шествия музыкант сделать не успел.

«Жаль, что не получится повторить, потому что это было незабываемо! Но меня на День Победы, к сожалению, не будет в стране, поэтому я заранее всех поздравлю с этим великим праздником, великим днем», — добавил лидер «Калинова моста», — сказал Дмитрий Ревякин.