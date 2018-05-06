«Запоздалая» льгота 

Фото с ресурса dixinews.ru Раз в году все, кто «ковал» Победу, получают особое внимание. Во Владимирской области поздравления ветеранов и праздничные мероприятия идут уже более месяца.
В каждом регионе почести ветеранам оказывают в соответствие с возможностями бюджетов и помощью спонсоров. Но и государство вносит свой вклад:
весь май участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить в вагонах всех классов поездов дальнего следования, которые ходят внутри России. Скоростные «Сапсаны» — не исключение.
С каждым ветераном может бесплатно проследовать один сопровождающий. Количество поездок не ограничено.
Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования, показав удостоверение ветерана.
Не запоздалая ли льгота?
Сколько еще участников событий фронтовых лет могут позволить себе путешествие, даже в сопровождении родственников?
Оказывается, едут. Навестить фронтовых друзей, посетить могилы однополчан, поклонится тем, кто помог выжить.
В стране около 2 миллионов инвалидов и ветеранов ВОВ, во Владимирской области — более 20 тысяч.
Естественно, очередей за бесплатными билетами в кассах вокзала нет.
— Мы с сыном решили съездить в Волгоград, побывать на Мамаевом кургане, — поделился своими планами фронтовик Н. А. Зуев. — Внука берем, пусть увидит историю воочию.
Большинство ветеранов пользуется льготами на почтовые услуги и услуги связи.
До 10 мая в почтовых отделениях, переговорных пунктах «Ростелекома», госпиталях, домах ветеранов можно бесплатно позвонить, в том числе на мобильные телефоны абонентов в России и в странах ближнего зарубежья. Ветерану предоставляется 100 бесплатных минут по предъявлении документа ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
Также до 10 мая ветераны смогут бесплатно отправить телеграмму не только в любой уголок России, но и во все бывшие республики СССР. Для этого необязательно приходить на почту, можно заказать отправку телеграммы по стационарному телефону, установленному по месту регистрации ветерана.
Они достойны не только этих праздничных льгот, но и повседневного внимания, ведь с каждым годом ряды ветеранов несут потери.