«Запоздалая» льгота

Фото с ресурса dixinews.ru Раз в году все, кто «ковал» Победу, получают особое внимание. Во Владимирской области поздравления ветеранов и праздничные мероприятия идут уже более месяца.

В каждом регионе почести ветеранам оказывают в соответствие с возможностями бюджетов и помощью спонсоров. Но и государство вносит свой вклад:

весь май участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить в вагонах всех классов поездов дальнего следования, которые ходят внутри России . Скоростные «Сапсаны» — не исключение.

С каждым ветераном может бесплатно проследовать один сопровождающий. Количество поездок не ограничено.

Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования, показав удостоверение ветерана.

Не запоздалая ли льгота?

Сколько еще участников событий фронтовых лет могут позволить себе путешествие, даже в сопровождении родственников?

Оказывается, едут. Навестить фронтовых друзей, посетить могилы однополчан, поклонится тем, кто помог выжить.

В стране около 2 миллионов инвалидов и ветеранов ВОВ, во Владимирской области — более 20 тысяч.

Естественно, очередей за бесплатными билетами в кассах вокзала нет.

— Мы с сыном решили съездить в Волгоград , побывать на Мамаевом кургане, — поделился своими планами фронтовик Н. А. Зуев. — Внука берем, пусть увидит историю воочию.

Большинство ветеранов пользуется льготами на почтовые услуги и услуги связи.

До 10 мая в почтовых отделениях , переговорных пунктах «Ростелекома», госпиталях, домах ветеранов можно бесплатно позвонить, в том числе на мобильные телефоны абонентов в России и в странах ближнего зарубежья. Ветерану предоставляется 100 бесплатных минут по предъявлении документа ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Также до 10 мая ветераны смогут бесплатно отправить телеграмму не только в любой уголок России, но и во все бывшие республики СССР. Для этого необязательно приходить на почту, можно заказать отправку телеграммы по стационарному телефону, установленному по месту регистрации ветерана.

Они достойны не только этих праздничных льгот, но и повседневного внимания, ведь с каждым годом ряды ветеранов несут потери.