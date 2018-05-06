Чтобы выжить. Малоизвестный эпизод битвы за Кавказ 1942-го

Страны Содружества готовятся отпраздновать 73-ю годовщину Победы — победы в страшной войне, где погибли миллионы людей. Общие потери Советского Союза составили почти 27 миллионов человек. Были убиты, умерли от болезней или голода. Это были страшные 1418 дней войны. Невозможные дни. Жить в нечеловеческих условиях — уже подвиг. Но ведь при этом люди совершали и героические поступки. Совершали буднично. Малоизвестный эпизод битвы за Кавказ. Лето 1942 года. Эвакуация жителей города Тырныауза в Грузию . Как это было, узнала корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова

Алле Кубаткиной в августе 1942 года было всего шесть. До сих пор во всех деталях помнит тот опасный переход через перевал. Ледник, холод, голод. Помнит маму, на руках которой годовалый брат. Рядом еще один брат. И невозможно забыть туфли на каблуках.

«Этим каблуком мама била, вот так, чтобы не упасть. Это ледники были», — говорит участница героического перехода через перевалы Донгуз-Орун и Бечо Алла Кубаткина.

Альпинистского снаряжения катастрофически не хватало. А внизу пропасть. По леднику Бечо не то что идти, на него смотреть страшно. Крутой и неприступный, он и сейчас по силам только опытным скалолазам. Один неправильный шаг — смерть.

Любой горный переход всегда труден и опасен. Тропа начиналась в районе Тегенекли. Дальше — через перевал высотой 3,5 тысячи метров над уровнем моря.

В конце лета 1942 года жители горняцкого городка Тырныауз пошли на смертельный риск, чтобы не попасть в плен к врагу. В те дни шла битва за Кавказ. Немцы наступали. Были уже на подходе к городу.

«Тырныауз им был нужен, потому что на тот момент это единственный комбинат в Советском Союзе, который давал два металла. Впоследствии их стали называть звездными металлами», — говорит историк, краевед Виктор Котляров.

Война не место для женщин?

Из той самой руды добывают вольфрам и молибден. Их затем используют для изготовления брони военной техники: танков, пушек, самолетов.

Просто оставить город было нельзя. Поэтому оборудование с завода вывезли. Предприятие взорвали. Ценную руду взяли с собой. Сколько смогли. Несколько граммов несли даже дети в узелках. Всего получилось 18 тонн.

23 дня по ледникам. Из еды разве что сухари. Отдыха никакого. Ведь останавливаться нельзя. Ночевка может закончиться непредсказуемо.

«Если и был какой-то отдых, то стоя. И смотрели, что было впереди и выше нас», — говорит участница героического перехода.

«Когда все это началось, альпинисты работали на износ. В некоторых местах были повешены специальные лестницы, были прорублены ступени во льду. Всего группы состояли из 60 человек. За 20 часов альпинист должен был перевести группу через перевал и вернуться обратно», — говорит Котляров.

Это сейчас зенитками обстреливают лавины для безопасности туристов. Во время войны горно-стрелковый полк стоял здесь насмерть, чтобы не пустить немцев к бакинской нефти.

Опасная и героическая операция завершилась без человеческих потерь. Хотя сегодня поверить в это трудно.

«В начале сентября вообще сошла лавина. Попала на детей, на школьников. Она их снесла. Но ведь, что удивительно, никто не пострадал», — говорит историк.

В конце осени 1942 года немцы заняли Тырныауз. Получили пустой город и разрушенный комбинат. Наладить работу завода они так и не успели. Зимой 1943 года Красная армия одержала победу в Сталинградской битве. В войне наметился перелом. Враг спешно ушел из Тырныауза. Он боялся попасть в окружение.

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