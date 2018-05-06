Останки «Бессмертной роты» перезахоронили в Латвии

Бессмертными становятся не только герои Отечества, но и строки из реквиема Рождественского, им посвященные: «Разве камни виноваты в том, что где-то под землею слишком долго спят солдаты? Безымянные солдаты. Неизвестные солдаты…». А мудрые слова непобежденного полководца Суворова, повторенные накануне на братском кладбище в Ропажи в сорока километрах от латвийской столицы российским послом Евгением Лукьяновым о том, что «война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат» в очередной раз подтвердили клятву живых перед павшими на полях Великой Отечественной войны.

"Это уже двадцать первый по счету на этом погосте обряд захоронения, в котором участвуют латвийские военные археологи, как предпочитает кое-кто нас здесь величать", — пояснил журналистам информационного портала BaltNews.lv один из руководителей старейшего в Латвии поискового отряда «Легенда» Виктор Лелис. Именно благодаря его коллегам в эти майские дни были подготовлены к перезахоронению и погребены останки 240 красноармейцев, числившихся со времен войны пропавшими без вести.

"Считай, целая рота! Но, к сожалению, только останки восьмерых из них мы подняли из траншей и былых воронок вместе с неопровержимыми вещдоками, позволившими открыть их имена", — сказал Лелис и добавил: «Помнится, такое же перезахоронение на этом кладбище состоялось и год назад, но проходило под проливным дождем. Таким сильным, что зонтики не спасали. На сей раз небо подарили траурной и торжественной церемонии просветленный солнечный день».

Во главе похоронной колонны в Ропажи сразу три Чрезвычайных и Полномочных посла — Евгений Лукьянов ( Россия ), Марина Долгополова ( Белоруссия ), Джаваншир Ахундов ( Азербайджан ). Вместе с ними — православный батюшка, скрупулезно выдержавший по чину проводы «Бессмертной роты» в последний путь. А рядом с ним в почетном карауле и поисковики из отрядов «Легенда», «Патриот», «Орден»… Именно на их долю приходится большая часть этих долгожданных находок.

"Война еще не закончена, и вряд ли скоро наступит ее финал, — сказал Евгений Лукьянов. — У поисковиков работы впереди — невпроворот. Ведь бои на территории Латвии были очень кровопролитными. Особенно в Курляндском котле". А по словам белорусского дипломата Марины Долгополовой, «хранить священную память, что подразумевает под собой и возвращать стране, родственникам имена погибших — одна из гарантий сохранения мира на земле. Проблема, которая сегодня по-прежнему особенно актуальна!»

Посол Азербайджана напомнил, что только с его родной земли ушли на ту войну почти 700 тысяч жителей республики, численность которой не превышала 3,5 миллиона населения. Каждый второй остался на поле боя с гитлеровским нацизмом.

Нашли упокоение земляки дипломата и в Ропажи, на братском кладбище — благодаря волонтерской миссии латвийских поисковиков. Имена восьми воинов, чьи останки перезахоронены в Ропажи 5 мая 2018 года, стали известны.

В торжественной тишине оглашаются их имена: гвардии сержант Белобородов А. Я., младший сержант Жучков А. Г., сержант Лучкин В. Г., гвардии рядовой Марневский А. А., сержант Озимов Н. Т., рядовой Оленин Ф. П., гвардии рядовой Соковиков П. М., гвардии рядовой Штрыкин В. А.

Один из участников поисковых отрядов — Виктор Тхор, — сообщил, что установить имена красноармейцев удалось, благодаря найденным медалям «За отвагу» (Белобородов и Озимов), именной алюминиевой коробочке, медальону и схемам захоронений, вызволенным из архивных донесений о потерях.