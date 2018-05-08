Президент Молдавии представит семерых ветеранов ВОВ к высшей госнаграде 

КИШИНЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон представит семерых ветеранов Великой Отечественной войны к высшей государственной награде — Ордену Республики. Как сообщил во вторник на своей странице в Facebook глава республики, церемония награждения состоится во вторник вечером на главной площади Кишинева.
"Подписал указ о присвоении государственных наград группе ветеранов — участников Великой Отечественной Войны. Награды вручу ветеранам сегодня вечером, в рамках праздничного концерта", — написал президент.
По его словам, ко Дню Победы во вторник вечером в столице запланирован концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова. Завершится представление салютом.
В прошлом году Додон удостоил Ордена Республики 15 ветеранов. Награды были вручены в присутствии десятков тысяч человек, которые вышли на центральную площадь Кишинева, чтобы отметить праздник.
Ранее президент подверг критике прошлогоднее решение молдавского парламента, которое предусматривает, что 9 мая в стране отмечают не только День Победы, но и День Европы. Он считает, что контролирующая парламент и правительство правящая коалиция проевропейских партий приняла это решение из боязни перед западными кураторами. Президент отметил, что не подписал принятый ими закон, а дипломатическая миссия ЕС оказалась мудрее подопечных ей молдавских политиков и отмечает День Европы 10 мая.