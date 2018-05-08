Президент Молдавии представит семерых ветеранов ВОВ к высшей госнаграде

КИШИНЕВ , 8 мая. / ТАСС /. Президент Молдавии Игорь Додон представит семерых ветеранов Великой Отечественной войны к высшей государственной награде — Ордену Республики. Как сообщил во вторник на своей странице в Facebook глава республики, церемония награждения состоится во вторник вечером на главной площади Кишинева.

"Подписал указ о присвоении государственных наград группе ветеранов — участников Великой Отечественной Войны. Награды вручу ветеранам сегодня вечером, в рамках праздничного концерта", — написал президент.

В прошлом году Додон удостоил Ордена Республики 15 ветеранов. Награды были вручены в присутствии десятков тысяч человек, которые вышли на центральную площадь Кишинева, чтобы отметить праздник.