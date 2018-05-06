Ещё
Президент Молдавии наградил ветерана Великой Отечественной войны высшим орденом страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Молдавии наградил ветерана Великой Отечественной войны высшим орденом страны 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Молдавский ветеран Великой Отечественной войны Михаил Блажанов, которому исполнилось 92 года, удостоен высшей в стране государственной награды — Ордена Республики. Домой к ветерану, чтобы сообщить ему эту новость, приехал в воскресенье подписавший указ президент страны Игорь Додон.
"В ходе поездки в Каушанский район я навестил одного выдающегося человека. Он живет в селе Копанка и происходит из большой семьи, где было пятеро братьев. Он самый младший сын и единственный из братьев, кого призвали в Красную армию в 18-летнем возрасте, в марте 1944 года", — написал в воскресенье глава Молдавии на своей странице в Facebook. Додон сообщил, что Михаил Блажанов дошел до Берлина, а по окончании войны в Европе его отправили на Дальний Восток воевать против Японии. По словам президента Молдавии, он сообщил ветерану, что подписал указ о вручении ему награды.
В прошлом году президент удостоил Ордена Республики 15 ветеранов, награды которым вручили в присутствии десятков тысяч человек, вышедших отметить праздник на центральную площадь Кишинева. И в этом году Додон пригласил граждан республики вновь принять участие в праздновании 73-й годовщины Великой Победы, сообщив, что возглавит шествие «Бессмертного полка», которое ежегодно собирает в Кишиневе десятки тысяч человек.
Президент подверг критике прошлогоднее решение молдавского парламента, которое предусматривает, что 9 мая в стране отмечают не только День Победы, но и День Европы, отметив, что контролирующая парламент и правительство правящая коалиция проевропейских партий приняла это решение из боязни перед западными кураторами. Он отметил, что не подписал принятый ими закон, а дипломатическая миссия ЕС оказалась мудрее подопечных ей молдавских политиков и отмечает День Европы 10 мая.
Накануне глава Молдавии принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение республики в ходе одного из ключевых сражений 1944 года — легендарной Ясско-Кишиневской операции. В эти дни по молдавским телеканалам транслируется поздравление президента, записанное на фоне военной кинохроники, сопровождаемое песней из кинофильма «Офицеры». По приглашению Додона накануне праздника, 8 мая, на главной площади столицы Молдавии пройдет праздничный концерт, в котором примут участие народный артист России Олег Газманов и заслуженный артист России Денис Майданов. Завершится концерт салютом.
ТАСС: последние новости
Гигантский аэростат "Россия" совершил уникальный перелет с Кубани в Крым Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в Москве Власти Дагестана: строительство экотехнопарка в Кизляре улучшит инвестклимат в республике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой442
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии115
Хабенский устроил перепалку с журналисткой48
Бузова сообщила о замужестве67
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом2005
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение