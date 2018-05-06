Президент Молдавии наградил ветерана Великой Отечественной войны высшим орденом страны

КИШИНЕВ , 6 мая. / ТАСС /. Молдавский ветеран Великой Отечественной войны Михаил Блажанов, которому исполнилось 92 года, удостоен высшей в стране государственной награды — Ордена Республики. Домой к ветерану, чтобы сообщить ему эту новость, приехал в воскресенье подписавший указ президент страны Игорь Додон

"В ходе поездки в Каушанский район я навестил одного выдающегося человека. Он живет в селе Копанка и происходит из большой семьи, где было пятеро братьев. Он самый младший сын и единственный из братьев, кого призвали в Красную армию в 18-летнем возрасте, в марте 1944 года", — написал в воскресенье глава Молдавии на своей странице в Facebook. Додон сообщил, что Михаил Блажанов дошел до Берлина, а по окончании войны в Европе его отправили на Дальний Восток воевать против Японии . По словам президента Молдавии, он сообщил ветерану, что подписал указ о вручении ему награды.

В прошлом году президент удостоил Ордена Республики 15 ветеранов, награды которым вручили в присутствии десятков тысяч человек, вышедших отметить праздник на центральную площадь Кишинева. И в этом году Додон пригласил граждан республики вновь принять участие в праздновании 73-й годовщины Великой Победы, сообщив, что возглавит шествие «Бессмертного полка», которое ежегодно собирает в Кишиневе десятки тысяч человек.

Президент подверг критике прошлогоднее решение молдавского парламента, которое предусматривает, что 9 мая в стране отмечают не только День Победы, но и День Европы, отметив, что контролирующая парламент и правительство правящая коалиция проевропейских партий приняла это решение из боязни перед западными кураторами. Он отметил, что не подписал принятый ими закон, а дипломатическая миссия ЕС оказалась мудрее подопечных ей молдавских политиков и отмечает День Европы 10 мая.