В Еврейской АО впервые вводят централизованную закупку лекарств

— Преимущества предлагаемой системы очевидны. Главное из них — оперативность в приобретении препаратов, создание их запаса и возможность перераспределения между медучреждениями в случае возникновения такой необходимости. Когда спасение жизни больного зависит от того, насколько быстро ему начнут давать необходимое средство, это более чем актуально, — считает председатель областного Заксобрания Любовь Павлова

Внедрение новой системы действительно позволит проводить закупки гораздо быстрее. «Фармация» — предприятие государственное, поэтому сможет работать по федеральному закону N 223. А он, как известно, предусматривает более сжатые сроки конкурсных процедур, нежели ФЗ-44 о контрактной системе в сфере закупок. Кроме того, можно будет делать крупные заказы, и, следовательно, цены за единицу товара окажутся ниже, чем при мелкооптовых покупках. Опыт других регионов показывает, что разница может доходить до 30-40 процентов, а значит, будут экономиться бюджетные деньги. Еще один плюс: «Фармация» сможет создавать запас лекарств на три-четыре месяца.