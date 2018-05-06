Ещё
В Еврейской АО впервые вводят централизованную закупку лекарств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Еврейской АО впервые вводят централизованную закупку лекарств 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
— Преимущества предлагаемой системы очевидны. Главное из них — оперативность в приобретении препаратов, создание их запаса и возможность перераспределения между медучреждениями в случае возникновения такой необходимости. Когда спасение жизни больного зависит от того, насколько быстро ему начнут давать необходимое средство, это более чем актуально, — считает председатель областного Заксобрания Любовь Павлова.
Внедрение новой системы действительно позволит проводить закупки гораздо быстрее. «Фармация» — предприятие государственное, поэтому сможет работать по федеральному закону N 223. А он, как известно, предусматривает более сжатые сроки конкурсных процедур, нежели ФЗ-44 о контрактной системе в сфере закупок. Кроме того, можно будет делать крупные заказы, и, следовательно, цены за единицу товара окажутся ниже, чем при мелкооптовых покупках. Опыт других регионов показывает, что разница может доходить до 30-40 процентов, а значит, будут экономиться бюджетные деньги. Еще один плюс: «Фармация» сможет создавать запас лекарств на три-четыре месяца.
Российская Газета: последние новости
Китай сократил импорт продукции из США Останки "Бессмертной роты" перезахоронили в Латвии У уральских экономистов вновь стали популярны труды Карла Маркса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой349
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1930
В Турции задумались об отмене виз для россиян262
В Лондоне устроили «кислотную атаку»103
Сулейман Керимов госпитализирован104
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение