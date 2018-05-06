Власти региона утвердили правила продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре на время ЧМ

15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня 2018 года запрещено продавать и употреблять напитки в стекляной таре в границах транспортного периметра стадиона на Острове

Аналогичный запрет будет действовать в радиусе 500 метров от центра фан-зоны у Дома Советов. Ограничения на продажу и потребления напитков в стеклянных бутылках будут с 13 июня по 3 июля, с 5 по 7 июля, с 9 по 11 июля, а также с 13 по 15 июля 2018 года