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Власти региона утвердили правила продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре на время ЧМ
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Власти региона утвердили правила продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре на время ЧМ 

Вести Калининград 47 минут назад
Фото: Вести Калининград
15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня 2018 года запрещено продавать и употреблять напитки в стекляной таре в границах транспортного периметра стадиона на Острове
Аналогичный запрет будет действовать в радиусе 500 метров от центра фан-зоны у Дома Советов. Ограничения на продажу и потребления напитков в стеклянных бутылках будут с 13 июня по 3 июля, с 5 по 7 июля, с 9 по 11 июля, а также с 13 по 15 июля 2018 года
«Обращаем внимание предпринимателей на то, что все объекты, осуществляющие торговлю в радиусе двух километров вокруг стадиона, подпадающие под ограничения, должны были пройти процедуру согласования FIFA», — подчеркнули в правительстве Калининградской области.
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