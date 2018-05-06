Развитие в отношениях ЕС и США вызывают озабоченность, заявил Штайнмайер 

БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Развитие в отношениях между Евросоюзом и США вызывают озабоченность, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Развитие трансатлантических отношений… вызывает настоящую озабоченность", — заявил он в программе «Bericht aus Berlin» ("Доклад из Берлина") телеканала ARD.
Штайнмайер добавил, что в Вашингтоне «больше не воспринимают нас как часть сообщества ценностей, в рамках которого мы взаимодействуем».
Президент выступил также в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, указав, что Ближний Восток «может не вынести еще одного конфликта» в случае, если Вашингтон выйдет из соглашения.