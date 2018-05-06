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В зоопарке пони и осел чуть не погибли от переедания по вине туристов
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В зоопарке пони и осел чуть не погибли от переедания по вине туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сахалинский зоопарк призывает посетителей прекратить кормление животных, которое может привести к их гибели, сообщается на официально сайте зоопарка.
В минувшие праздничные дни специалисты зооветеринарного отдела спасали от гибели домашнего осла и шетлендского пони. Произошло это от перекорма по вине посетителей, приносящих с собой на территорию зоопарка большое количество продуктов.
Так, 1 мая только возле вольера лошадей за один день набралось 20 килограмм прикорма, что превышает норму рациона в несколько раз. Среди «гостинцев» — очистки картофеля, белый хлеб, груши, свекла и другие продукты, которые могут привести к гибели животных.
Администрация призывает использовать специальные кормовые наборы, состав которых сбалансирован с учетом дневного рациона животных.
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