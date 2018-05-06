В Пятигорске открыли реконструированный Парк Победы

ПЯТИГОРСК , 6 мая. / ТАСС /. Большим праздником, закладкой капсул с землей из городов-героев и минутой молчания открыли в воскресенье в Пятигорске реконструированный Парк Победы. Выступая на церемонии открытия полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавенцев отметил, что празднование Дня Победы «цементирует единство общества и формирует национальное самосознание».

"Я благодарю всех, кто принял участие в возрождение этого парка, посвященного одному из главных событий в истории нашей страны. Но самое главное сегодня — это наше общее отношение к живущим рядом с нами ветеранам и тем, кто отдал жизнь, освобождая нашу великую Родину и на полях сражений, и после войны. Мы будем в вечном долгу перед ними и будем всегда помнить, что они для нас сделали", — сказал Белавенцев.

Общая стоимость проекта, реализованного на условиях софинансирования из краевого и городского бюджетов, составила 73,6 млн рублей, реконструкцию начали осенью прошлого года. В обновленном парке установили стелу Победы — архитектурную доминанту территории, ее окружают вертикальные плиты с символикой советских орденов. В центре главной аллеи появился фонтан с круглой чашей диаметром 16 метров и 13 тумб, посвященных городам-героям. Вся мемориальная группа выполнена в красном граните, а цветная плитка вокруг чаши фонтана выложена в форме Ордена Победы.

В ходе реконструкции была укреплена дамба городского озера, к которому выходит парк, в классическом стиле выполнено ограждение набережной. Покрыта плиткой центральная аллея, всего заасфальтировали и выложили плиткой более 7 тыс. кв. м, установили около сотни уличных светильников, 72 парковых скамьи и урны для мусора. «Намечена и вторая очередь реконструкции, она предусматривает благоустройство Аллеи городов-побратимов, будет реконструирована набережная вокруг озера, планируется также возведение общественного сооружения — возможно аквапарка, дворца спорта или концертного зала», — рассказал главный архитектор Пятигорска Никита Шолтышев

Севастополя, Новороссийска, На открытии парка прозвучала литературно-музыкальная композиция «Города-герои», отдельные фрагменты которой посвятили каждому из 13 советских городов, носящих это звание. Состоялась закладка на мемориале капсул с землей из городов-героев: Москвы Волгограда , а после минуты молчания в небо взлетели белые голуби. В праздничной программе задействовали всю территорию парка, раскинувшегося на 12 га, развернули полевую кухню, работает ретро-танцплощадка «Рио-Рита», выступают «фронтовые агитбригады» и творческие коллективы.