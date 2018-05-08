Мы пытались провести первое в России легальное ICO. Проект провалился через месяц после старта продаж

Приветствую, уважаемые читатели Rusbase.

Хочу поделиться с вами историей о том, как команда из Иваново решила провести первое в России легальное ICO и почему пришлось закрыть проект через месяц после старта продаж, возвращать деньги и думать, куда двигаться дальше.

Я пообещал себе никогда не заниматься фрилансом…

Начну с того, что меня зовут Дмитрий Башкиров , я директор и единственный учредитель компании, которая затеяла это безобразие. Мне 19 лет, я студент РЭУ им. Плеханова и моя личная история «бизнеса» в интернете началась лет с 12. Сначала мы с приятелем торговали цифровыми ключами, содержали игровые сервера, когда это было модно, пробовали открывать интернет-магазины, продавали сайты на биржах и открывали новые. Не могу сказать, что это было успешно, но определенные результаты были.

Однажды ко мне обратился человек с просьбой разработать для него сайт инвестиционной компании. Как только удалось завершить этот заказ, ко мне стали поступать подобные предложения, я начал формировать студию финансовых сайтов, открыл видеоблог инвестиционной тематики, чтобы привлекать новых заказчиков и постоянно повышал цены.

В какой-то момент заказов стало слишком много, я не успевал закрывать старые, как приходилось брать новые, чтобы возвращать авансы недовольным заказчикам. У меня не получилось диверсифицировать задачи и пришлось закрыть студию, чтобы не портить репутацию. Так я впервые узнал, что значит банкротство и как это происходит в случае с таким несложным бизнесом.

На тот момент это было ударом и я пообещал себе больше никогда не заниматься фрилансом и взять перерыв. Кроме того, пришлось долго отбиваться от претензий и угроз в мою сторону, так как некоторые заказы были связаны с большими денежными оборотами и любой срыв сроков означал серьезные финансовые потери.

…но все равно хотел работать в сфере веб-разработки

Несмотря на данное себе обещание, глаза все равно смотрели в сферу оказания услуг веб-разработки и рекламы. Были идеи о том, чтобы сделать эту отрасль автоматизированной и эффективной для заказчиков, возможно, создать маркетплейс или платформу-интегратор. Так, когда мне исполнилось 18 лет, я снял с брокерского счета все накопленные за счет фриланса и торговли средства, часть занял в долг и решил приступить к реализации идеи.

В итоге получился сайт, с личным кабинетом, партнерской программой и автоматическим заказом услуг, с помощью которого можно было заказать сайт, услугу аутсорсинга или рекламную кампанию. Я зарегистрировал ООО, нашел бухгалтера, офис недалеко от дома и принялся искать заказчиков.

Со временем ко мне присоединился менеджер, PHP-разработчик, мой брат выучился работе с графическим дизайном, и мы постепенно начали формировать портфолио и брали заказы на сопровождение.

Дальнейшей задачей было сделать так, чтобы сторонние разработчики могли работать с нашими клиентами, а нам необходимо было только контролировать этот процесс и заниматься продажами.

Я следил за событиями в сфере ICO В то время, когда мы старались организовать работу маркетплейса на очень конкурентном и малоперспективном рынке, произошел бум криптовалют, ICO и других проектов, которые часто по своему принципу напоминали те же проекты, что я создавал несколько лет назад, будучи фрилансером.

На самом деле, биткоин для сферы инвестиционных проектов существовал уже давно. Я свои продал еще по $450, так как задачи были операционные (сейчас, конечно, остается только вспомнить с улыбкой).

Я подумал, что будет выгодно предложить услуги в этой популярной сфере, так как опыт работы с похожими проектами уже был, мы быстро нашли субподрядчиков.

Время шло, мы работали над этими проектами, и я пристально следил за событиями в сфере ICO и криптовалют. В определенный момент пришло понимание, что мы можем создать первый легальный токен и, возможно, наладить диалог с администрацией, чтобы донести мысли о том, как сделать выпуск токенов контролируемым государством, когда это требуется. В тот же день я связался с адвокатом, рассказал ему, как работает криптовалюта и выпуск токенов, и мы приступили к разработке документации.

В чем была идея проекта

Задумка была в том, что люди покупают токены, которые впоследствии смогут обменивать на услуги, информационные продукты и рекламу. Преимуществ у децентрализованной базы данных, по сравнению, скажем, с обычной биржей фриланса или веб-студией много, к тому же это был первый токен, который можно гарантированно вернуть и приобрести переводом на расчетный счет российского юридического лица.

Спустя месяц мы запускаем предпродажу, рекламную кампанию, нас добавляют в несколько рейтингов с неплохой оценкой. Некоторые ресурсы взимают определенную сумму за размещение и предлагают дополнительные услуги. Как правило, стоимость варьируется от $50 до 30 BTC или больше.

Другие же рейтинги просто запрашивают информацию о продаже, проводят (бесплатно!) модерацию и размещают небольшой обзор с собственной оценкой по нескольким критериям. Кстати, если вас размещают на паре-тройке известных рейтингов, то менее популярные копируют информацию, чтобы расширить свой портал новыми preICO и ICO.

С рекламными предложениями нам писали разные люди и компании, даже российские СМИ, которые на своих страницах ведут открытую пропаганду, критикуют Запад, но при этом принимают оплату в криптовалюте и долларах (деньги не пахнут, видимо).

Нам удалось связаться с администрацией, которая на удивление согласилась сотрудничать и предложила всестороннюю поддержку в СМИ, что еще раз подтверждает, что наше решение было действительно легальным. Это также подтвердили и правоохранительные органы , к которым мы обращались для консультации.

Как я принял решение о закрытии проекта

Целевая аудитория нашего проекта не поняла достаточно сложного в использовании продукта, а мои расчеты оказались слишком оптимистичными. Когда я понял, что мы начинаем расходовать на продвижение проекта средства держателей токенов, пришлось признать, что проект не удался, и если мы продолжим в том же духе, то в определенный момент не сможем рассчитаться с людьми, которые нам доверяют.

Грубо говоря, если бы мы продолжили расходовать средства, то проект превратился бы из краудфандингового в финансовую пирамиду. К тому же вышел законопроект, который должен будет обязать инициаторов ICO (площадки для выпуска токенов) получать лицензию ФСБ и иметь уставной капитал в размере 100 миллионов рублей.

Было тяжело это признавать, но я был вынужден обратиться к партнерам и коллегам с заявлением, что мы закрываем ресурс, а средства выплатим в течение 3-4 недель. На данный момент мы вернули средства только тем, кто заключал с нами договор, а сейчас приступили к их возврату всем, кто приобретал токены онлайн.

К сожалению, часть средств придется потратить из собственного кармана, как и произошло со мной пару лет назад. За эти несколько месяцев у нас 2 раза распадалась и заново формировалась команда, мы закрыли офис продаж в Москве , чтобы сократить издержки, и мне пришлось частично перекредитоваться, чтобы снова найти людей и продолжить работать в штатном режиме.

Почему я не буду делать ICO-проект в России

Самое главное, это никогда не опускать руки, трезво рассчитывать свои силы и не мыслить проектно, как и произошло в случае с Malina Token. Скорее всего, мы переделаем платформу продажи токенов в программу лояльности, а ICO-проект если и решим когда-нибудь реализовать, то, скорее всего, не сейчас и не в России и не в этой сфере (возможно, в сфере искусства).

На решение не взаимодействовать с российской регистрацией есть несколько причин:

Нестабильная политическая и экономическая ситуация для участников рынка

Низкая степень доверия зарубежных инвесторов и партнеров (вероятно, как следствие первой причины).

Бюрократические сложности. К сожалению, я сомневаюсь, что появится достойное юридическое обеспечение для криптовалют и, например, смарт-контракта, так как оно будет противоречить другим законодательным актам. Либо будет не удобным для инвесторов.

Отсутствие диалога с властью. Нам пришлось очень много усилий приложить только для того, чтобы просто уточнить статус нашей платформы для регулирующих органов. Дальше комментариев дело не продвинулось и не было никакой гарантии, что через пару месяцев нас не закроют.

Остается только надеяться, что другие наши партнеры по цеху не пошли по темной тропе и не станут обманывать инвесторов, а грамотно рассчитали свои силы и добьются назначенных целей.

Спасибо!

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