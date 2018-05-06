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В Хабаровском крае военнослужащие ОУЦ ВВО приняли участие во Всероссийской акции «Дерево Победы»
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В Хабаровском крае военнослужащие ОУЦ ВВО приняли участие во Всероссийской акции «Дерево Победы» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего было высажено более 20 саженцев, в основном — сосны, выбор был сделан не случайно, ведь хвойные деревья неприхотливы, хорошо приживаются в хабаровском климате, а воздух соснового бора полезен для здоровья.
Военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, приняли участие во Всероссийской акции «Дерево Победы».
Перед началом мероприятия к участникам акции с напутственным словом обратился заместитель начальника окружного учебного центра ВВО по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин, который отметил торжественность момента и важность этой акции в деле патриотического воспитания молодежи.
Свое дерево в аллеи Победы посадили представители командования окружного учебного центра, военнослужащие и жители Князе-Волконского гарнизона, а также воспитанники детского сада.
Всего было высажено более 20 саженцев, в основном — сосны, выбор был сделан не случайно, ведь хвойные деревья неприхотливы, хорошо приживаются в хабаровском климате, а воздух соснового бора полезен для здоровья.
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