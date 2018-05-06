В Хабаровском крае военнослужащие ОУЦ ВВО приняли участие во Всероссийской акции «Дерево Победы»

Всего было высажено более 20 саженцев, в основном — сосны, выбор был сделан не случайно, ведь хвойные деревья неприхотливы, хорошо приживаются в хабаровском климате, а воздух соснового бора полезен для здоровья.

Военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае , приняли участие во Всероссийской акции «Дерево Победы».

Перед началом мероприятия к участникам акции с напутственным словом обратился заместитель начальника окружного учебного центра ВВО по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин, который отметил торжественность момента и важность этой акции в деле патриотического воспитания молодежи.

Свое дерево в аллеи Победы посадили представители командования окружного учебного центра, военнослужащие и жители Князе-Волконского гарнизона, а также воспитанники детского сада.

Всего было высажено более 20 саженцев, в основном — сосны, выбор был сделан не случайно, ведь хвойные деревья неприхотливы, хорошо приживаются в хабаровском климате, а воздух соснового бора полезен для здоровья.