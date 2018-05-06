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Российские дипломаты уличили Guardian в зависти к RT
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Российские дипломаты уличили Guardian в зависти к RT 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало статью The Guardian о популярности телеканала RT в социальных сетях.
Ранее британская газета опубликовала материал, в котором говорилось, что посты англоязычной страницы RT в Facebook набрали в два раза больше лайков, комментариев и репостов за последние три месяца, нежели публикации The Sun. Успех RT The Guardian объяснила «радикальными темами и конспирологическими теориями с заголовками, которые вряд ли появятся в других более традиционных СМИ».
Как считают сотрудники российского посольства, реакция The Guardian может быть вызвана завистью.
"Кажется, The Guardian немного завидует. Может быть, если она хочет увеличить свой падающий тираж, то тоже должна задавать неудобные вопросы?" — написали дипломаты в Twitter.
В посольстве часто критикуют британскую прессу, указывая на ошибки и искажения фактов в СМИ, а также антироссийскую риторику. Так, в конце марта дипломаты обратили внимание на статью The Times, в которой говорилось о том, что «обеспеченных россиян могут лишить виз» в Британию. Сотрудники дипмиссии назвали подобный подход «преследованием людей по национальности».
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