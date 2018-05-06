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Китай сократил импорт продукции из США
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Китай сократил импорт продукции из США 

Российская Газета 1 час назад
Китай уменьшил приобретение свинины, сои, пшеницы в США, а от американской кукурузы отказался вовсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Это произошло на фоне введения пошлин на некоторые американские сельхозтовары и планы по расширению этого списка.
По словам генерального директора крупнейшего производителя сои Bunge Ltd. Сорена Шредера, импортеры могут образовать большую дыру в экспорте США, если санкции сохранятся.
В прошлом году Китай стал вторым по величине покупателем американской сельсхозпродукции, потратив на нее порядка 20 миллиардов долларов.
Сейчас китайские импортеры предпочитают бронировать соевые бобы урожая предстоящей осени у поставщиков из Южной Америки.
По словам сенатора Чака Грассли, если рынок Китая для США закроется, это может быть разрушительно для местных общин на Среднем Западе.
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