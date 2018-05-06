Три промашки в деле Фруде

Разведка допустила по меньшей мере три грубые ошибки в деле Фруде Берга . И дала путинскому Кремлю лакомый кусочек, который тот будет жевать еще долго.

Дело Фруде Берга было воспринято как нечто совершенно невероятное, когда его арестовали в Москве 5 декабря прошлого года. Он был добродушным и внимательным пенсионером, который после ареста говорил на допросах даже без адвоката, хотя всех шпионов учат так не делать. Неужели он действительно мог быть шпионом?

По словам самого Берга, он как минимум выполнял поручение норвежской разведки, о чем Dagbladet смогла сообщить на прошлой неделе. Первой ошибкой был арест Фруде Берга. Русские явно имели прекрасное представление о том, с кем встречался Берг, и о том, что он, судя по всему, делал в время своих поездок в Россию . Было ли это потому, что некоторые из тех, с кем он встречался или имел дело, ставили на двух лошадей и были двойными агентами?

Результатом, во всяком случае, стало то, что Берга арестовали, а служба разведки не подготовила его к тому, что он должен будет делать, если его арестуют. Знал ли Берг на самом деле, чем занимался? Сам Берг говорит, что его обманули. И действительно, многое указывает на то, что его обманули, может быть, российская разведка, но более вероятно — норвежская разведка. Давайте назовем это кардинальной ошибкой номер один.

Когда началось дело Берга, выяснилось, что норвежская разведка работает на удивление открыто и пытается завербовать на севере практически каждого, кто связан по работе с Россией. Телеканал NRK переговорил с целым рядом норвежцев, которые часто ездят в Мурманскую область . Они рассказывали, что норвежская разведка пыталась вербовать их для выполнения разведывательных задач. Метод очень напоминал тот, который, как описывает Берг, был применен в отношении к нему самому. Некоторые люди, связанные с бизнес-кругами в Киркенесе, описывали телеканалу NRK норвежские спецслужбы, как «назойливые». Один человек рассказал, что служба разведки хотела, чтобы он вывез из России документ о российском Северном флоте, а именно это является частью обвинения в адрес Фруде Берга в Москве.

Подобная деятельность со стороны разведки подрывает политические цели народной дипломатии на севере. Фруде Берг был очень активен в таком сотрудничестве с Россией. И что правительство думает о том, что, возможно, виднейший представитель этого сотрудничества с норвежской стороны сейчас сидит в тюрьме в Москве и подозревается в шпионаже, и о том, что это означает для доверия, на котором строится народная дипломатия на севере? Таким образом, разведка подрывает заявленную политическую цель, используя людей или злоупотребляя людьми, которые должны способствовать созданию доверия по отношению к России. Кардинальная ошибка номер два.

Фруде Берг был арестован в момент, когда отношения между Россией и Западом — самые холодные после окончания холодной войны. Холодные отношения вызваны расследованием, связанным с Россией, в США , и утверждениями о том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы. В марте бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь найдены на скамейке с Солсбери в Великобритании , отравленные нервно-паралитическим газом «новичок». Великобритания и Запад в газовой атаке обвиняют Россию, и это привело к новой волне высылок дипломатов между Россией и Западом.