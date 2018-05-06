Акция «Бессмертный полк» объединила пять континентов 

5 и 6 мая выходцы из бывших республик СССР и местные жители приняли участие в шествии «Бессмертного полка» на разных континентах. В США к акции присоединились около 20 городов. Несмотря на дождливую погоду, в Вашингтоне более 700 человек, включая посла РФ в США Анатолия Антонова, пришли почтить память участников Второй мировой войны и прошли с портретами в руках, распевая военные песни, в возглавлял колонну пехотинец 3-го Белорусского фронта Леонид Ермаков. Волонтёры рассказывали прохожим о патриотической акции и раздавали георгиевские ленточки. Ещё более масштабное шествие с участием двух тысяч человек состоялось в НЬю-Йорке.
«Я прошёл всю войну, с самого первого её дня. Попал в ополчение, потом в действующую армию, служил в пехоте, командовал разведывательным отрядом и закончил войну в госпитале с тяжёлым ранением в предгорьях Карпат. Война — это тяжело, и она никогда не должна повториться», — сказал 93-летний Дмитрий Локанцов, служивший в Первой Гвардейской армии.
В стороне от традиционной патриотической акции не смогли остаться жители Швеции, Финляндии, Италии, Швейцарии, Нидерландов, Португалии, Испании, Словакии, Македонии, Турции, Кувейта, Японии, Южной Кореи, Австралии, Аргентины, Бразилии, Чили, Кубы, Замбии.
«Представители корейской диаспоры в СССР во время Великой Отечественной войны не подлежали призыву, поскольку незадолго до этого они были репрессированы и насильственно переселены с Дальнего Востока в Среднюю Азию, власти относились к ним с подозрением. Но всё-таки некоторым из них удалось попасть на войну, и один этнический кореец даже стал героем Советского Союза. Люди в паспортах приписывали к своим корейским фамилиям окончание «баев», таким образом «превращаясь» в казахов и киргизов, и после этого отправлялись на фронт», — рассказал участник шествия в Сеуле Аркадий Мун.
Как ожидается, несмотря на запреты властей и угрозы националистов, 9 мая по улицам украинских городов миллион человек пройдут с портретами своих родных, сражавшихся с фашистами за мирное небо на головой.