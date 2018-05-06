Акция «Бессмертный полк» объединила пять континентов

5 и 6 мая выходцы из бывших республик СССР и местные жители приняли участие в шествии «Бессмертного полка» на разных континентах. В США к акции присоединились около 20 городов. Несмотря на дождливую погоду, в Вашингтоне более 700 человек, включая посла РФ в США Анатолия Антонова , пришли почтить память участников Второй мировой войны и прошли с портретами в руках, распевая военные песни, в возглавлял колонну пехотинец 3-го Белорусского фронта Леонид Ермаков. Волонтёры рассказывали прохожим о патриотической акции и раздавали георгиевские ленточки. Ещё более масштабное шествие с участием двух тысяч человек состоялось в НЬю-Йорке

«Я прошёл всю войну, с самого первого её дня. Попал в ополчение, потом в действующую армию, служил в пехоте, командовал разведывательным отрядом и закончил войну в госпитале с тяжёлым ранением в предгорьях Карпат. Война — это тяжело, и она никогда не должна повториться», — сказал 93-летний Дмитрий Локанцов, служивший в Первой Гвардейской армии.

«Представители корейской диаспоры в СССР во время Великой Отечественной войны не подлежали призыву, поскольку незадолго до этого они были репрессированы и насильственно переселены с Дальнего Востока в Среднюю Азию, власти относились к ним с подозрением. Но всё-таки некоторым из них удалось попасть на войну, и один этнический кореец даже стал героем Советского Союза. Люди в паспортах приписывали к своим корейским фамилиям окончание «баев», таким образом «превращаясь» в казахов и киргизов, и после этого отправлялись на фронт», — рассказал участник шествия в Сеуле Аркадий Мун.

Как ожидается, несмотря на запреты властей и угрозы националистов, 9 мая по улицам украинских городов миллион человек пройдут с портретами своих родных, сражавшихся с фашистами за мирное небо на головой.