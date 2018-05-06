Бившие протестующих казаки будут дежурить и на чемпионате мира по футболу 

Участвовавшие в избиении протестующих на акции «Он нам не царь» в Москве казаки получают многомиллионное финансирование от мэрии. На эти деньги организуют тренинги по задержаниям на массовых акциях. А летом добровольцы с нагайками собираются обеспечивать безопасность на матчах чемпионата мира по футболу, сообщает
The Bell. Правозащитники тем временем
требуют
призвать к ответу чиновников, которые санкционировали работу ряженых с неясными полномочиями на массовой акции.
Первым о связи казаков с мэрией сообщил в воскресенье Telegram-канал
"Чудеса OSINT". Журналисты The Bell затем нашли три госконтракта, по которым было перечислено чуть менее 16 млн рублей. И выяснили, что указанные в контрактах адрес поставщика, его электронная почта и фамилия атамана совпадают с информацией на сайте
"Центрального казачьего войска". На снимках с акции протеста в Москве,
опубликованных
Ильей Варламовым, виден человек в военной форме с нашивкой «Центрального казачьего войска».
Цель контрактов — «обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы».
На сайте мэрии Москвы
есть отчет
о том, как прошел один из тренировочных лагерей. Тренировки казаков проходят в оборонно-спортивном центре в 37 км к югу от МКАД, в деревне Кузенево. За год их три, в каждой принимают участие по 100 человек.
The Bell полагает, что атаман войска Иван Миронов — это генерал-лейтенант запаса ФСБ, бывший зампред правительства Самарской области и бывший вице-президент по безопасности группы "АвтоВАЗ". Он не ответил на звонки и сообщения.
"Казаки" бьют вышедших на акцию «Он нам не царь» москвичей. Лучшие фотографии московских корреспондентов «Новой» с акции 5 мая. Остальные тут:https://t.co/bR5IZEJGov pic.twitter.com/JVp5toF2SI
— Новая Газета (@novaya_gazeta) 6 мая 2018 г.
На сайте казачьего войска
сказано, что его бойцы вместе с Росгвардией будут обеспечивать безопасность на матчах чемпионата мира по футболу.
О том, что казаки избивали сторонников оппозиционера Алексея Навального, накануне писали журналисты независимых изданий, а также очевидцы в социальных сетях. Кроме того, сотрудниками СМИ были запечатлены неизвестные лица в гражданском, которые выхватывали демонстрантов из толпы и заталкивали в автозаки, игнорируя просьбы показать документы или хотя бы представиться.
Утром член Совета по правам человека (СПЧ) Максим Шевченко
требовал
созвать экстренное заседание СПЧ и назвать имена чиновников, которые принимали решение об использовании казачьих отрядов для разгона протестного митинга в Москве.