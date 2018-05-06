Бившие протестующих казаки будут дежурить и на чемпионате мира по футболу

Участвовавшие в избиении протестующих на акции «Он нам не царь» в Москве казаки получают многомиллионное финансирование от мэрии. На эти деньги организуют тренинги по задержаниям на массовых акциях. А летом добровольцы с нагайками собираются обеспечивать безопасность на матчах чемпионата мира по футболу, сообщает

The Bell. Правозащитники тем временем

требуют

призвать к ответу чиновников, которые санкционировали работу ряженых с неясными полномочиями на массовой акции.

Первым о связи казаков с мэрией сообщил в воскресенье Telegram-канал

"Чудеса OSINT". Журналисты The Bell затем нашли три госконтракта, по которым было перечислено чуть менее 16 млн рублей. И выяснили, что указанные в контрактах адрес поставщика, его электронная почта и фамилия атамана совпадают с информацией на сайте

"Центрального казачьего войска". На снимках с акции протеста в Москве,

опубликованных

Ильей Варламовым , виден человек в военной форме с нашивкой «Центрального казачьего войска».

Цель контрактов — «обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы».

На сайте мэрии Москвы

есть отчет

о том, как прошел один из тренировочных лагерей. Тренировки казаков проходят в оборонно-спортивном центре в 37 км к югу от МКАД, в деревне Кузенево. За год их три, в каждой принимают участие по 100 человек.

"Казаки" бьют вышедших на акцию «Он нам не царь» москвичей. Лучшие фотографии московских корреспондентов «Новой» с акции 5 мая. Остальные тут:https://t.co/bR5IZEJGov pic.twitter.com/JVp5toF2SI

— Новая Газета (@novaya_gazeta) 6 мая 2018 г.

На сайте казачьего войска

сказано, что его бойцы вместе с Росгвардией будут обеспечивать безопасность на матчах чемпионата мира по футболу.

О том, что казаки избивали сторонников оппозиционера Алексея Навального , накануне писали журналисты независимых изданий, а также очевидцы в социальных сетях. Кроме того, сотрудниками СМИ были запечатлены неизвестные лица в гражданском, которые выхватывали демонстрантов из толпы и заталкивали в автозаки, игнорируя просьбы показать документы или хотя бы представиться.

требовал

созвать экстренное заседание СПЧ и назвать имена чиновников, которые принимали решение об использовании казачьих отрядов для разгона протестного митинга в Москве.