«Победный» выпуск. Экземпляр курской газеты продают за два миллиона

На интернет-площадке «Аукцион» появилось любопытное объявление. Житель Уссурийска выставил на продажу экземпляр газеты «Путь колхоза», напечатанный в День Победы, за весьма внушительную сумму.

Семейная реликвия

Судя по фотографиям, которые иллюстрируют предложение, газета издавалась в Касторенском районе Курской области местной партийной ячейкой. Продавец утверждает, что выпуск от 9 мая 1945 года сохранился в единственном экземпляре. Начальная цена лота — 2 миллиона 200 тысяч рублей, а если без торга, за неё просят 3 миллиона 900 тысяч.

Автор объявления рассказывает, что его бабушка хранила победоносный выпуск как зеницу ока.

«Для тех, кто воевал, 9 Мая — святой праздник. Газета была вечной памятью для неё. Бабушки не стало, она завещала её мне, для помощи другим. Вот я её и выставил к празднику Великой Победы. Денежные средства от продажи пойдут на помощь нашим дорогим ветеранам».

С вопросом — не хотят ли выкупить раритетный выпуск своего издания — мы обратились в редакцию касторенской «районки». Сейчас газета переименована в «Вести».

«Нет, не хотим, — поделилась главный редактор Татьяна Мухина . — Во— первых, у нас нет таких средств. А во-вторых, номер от 9 мая — не единственный. Оригинальный экземпляр можно найти в областном государственном архиве. К 70-летию победы по инициативе комитета информации и печати мы проводили акцию: все районные издания области опубликовали заново номера, выпушенные накануне или сразу после объявления победы в 1945-м. Часть «районок» печатали по графику 7, 8 мая, часть 10 — 11 мая. А «Путь колхоза» вышел в свет точно 9 мая. Экземпляр, с которого мы делали сканирование, был предоставлен архивом. Так что эта газета победного мая хранится у нас в редакции, хоть и в виде копии».

Татьяна Мухина заметила, что будет рада, если продавцу удастся реализовать свой план и потратить вырученные деньги на помощь ветеранам. Замысел-то благородный!

Мода на старую печать

«Цену можно выставить, какую угодно, а удастся ли продать — это другой вопрос, — рассуждает заместитель директора Государственного архива Курской области, кандидат исторических наук Виктор Раков . — Этот рынок не очень развит. Тем более, речь идёт о «районке», которая к тому же есть в архиве. Пользуются спросом дореволюционные издания, газеты белого движения, СМИ, выходившие во время немецкой оккупации. Они интересны в первую очередь краеведам, коллекционерам. Хотя сейчас появляются фирмы, которые массово скупают старую периодическую печать для перепродажи. Допустим, родился человек 15 мая 1956 года. И ему предлагают купить газету с такой же датой выхода. Это становится модным. В наш архив, кстати, тоже обращались «коммерсанты» с предложением — продать им оригиналы газет, а себе оставить копии. Но мы на это не пошли».