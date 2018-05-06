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Курскую газету в Приморье продают за 2 миллиона
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Курскую газету в Приморье продают за 2 миллиона 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Необычный лот на интернет-аукционе выставил житель Уссурийска. Речь идет о номере газеты «Путь колхоза», который был напечатан в День Победы 9 Мая 1945 года в Касторенском районе Курской области.
Судя по фото, которые предоставил продавец, газета отлично сохранилась, поэтому и стартовая цена победного номера столь высока — 2,2 миллиона рублей. Как отмечает сам продавец, ценность газеты в том, что это единственный уцелевший экземпляр тиража касторенской «районки». Раритет достался приморцу в наследство от бабушки. Торги на электронной площадке пройдут 8 мая, накануне Дня Победы.
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