Курскую газету в Приморье продают за 2 миллиона

Необычный лот на интернет-аукционе выставил житель Уссурийска . Речь идет о номере газеты «Путь колхоза», который был напечатан в День Победы 9 Мая 1945 года в Касторенском районе Курской области

Судя по фото, которые предоставил продавец, газета отлично сохранилась, поэтому и стартовая цена победного номера столь высока — 2,2 миллиона рублей. Как отмечает сам продавец, ценность газеты в том, что это единственный уцелевший экземпляр тиража касторенской «районки». Раритет достался приморцу в наследство от бабушки. Торги на электронной площадке пройдут 8 мая, накануне Дня Победы.