Где родился Рюрик

«Мимо острова Буяна», который красочно описал Пушкин в своей «Сказке о царе Салтане», проплывала не только пресловутая бочка с героем произведения Александра Сергеевича, но и армада датских конунгов, желавших покорить земли свободных прибалтийских славян. Именно такую связь между островами Буян и Руян проводил историк Вилинбахов, доказывая тождество названий легендарного острова.

Культ Святовита

Руян со столицей Арконой был одной из последних языческих крепостей древнейшей и автохтонной славянской цивилизации, западного её крыла — земель полабско-ободритских славян.

В современной Германии реконструировано много славянских святилищ, и это неудивительно, ведь вся её территория за Одером (славянское название — Одра) и Эльбой (Лаба) вплоть до Средних веков была населена многочисленными славянскими племенами, известными под именами лютичей, вильцев, бодричей, поморян, сербов-сорбов и многих других. Немцы и остальные германские и романские народы называли прибалтийских славян вендами. Часто венды-венеды упоминаются в качестве прародителей славян.

Со временем почти все эти племена были ассимилированы мощнейшим германско-католическим натиском на восток. Но до сих пор в Германии сохранили свою идентичность славяне-сорбы (их численность — порядка 250 000 чел.). Этот реликтовый этнос остался нам в память о былой славянской гегемонии в том регионе и упорном длительном сопротивлении полабских славян немецкой колонизации. Ассимиляция носила кровавый характер, наблюдался мощный отток славянского населения этих земель в соседние братские страны — Польшу Чехию . Но особенно ожесточённая борьба происходила на самом севере земель полабских славян — на острове Руян (Рюген), у мыса Аркона.

Там находился одноимённый культовый центр славян балтийского пространства. Посвящён он был славянскому божеству Свентовиту. Бог этот отвечал за плодородие и был центральным в пантеоне божеств жителей Руяна.

Датский хронограф XIV века Саксон Грамматик в своей работе «Деяния данов» дал подробное описание Арконы и капища с жрецом Святовита (Свентовита). Идол Святовита имел четыре лика, обращённые по сторонам света, и держал в своей длани рог с вином. По уровню вина в нём служитель культа определял степень урожайности на грядущий год.

Центральным праздником в солярном языческом цикле был день осеннего равноденствия — именно в сентябре начинался славянский новый год и организовывались гуляния с пиршествами и хороводами прямо в святилище Свентовита. Руяне готовили большой медовый пирог высотой с человеческий рост. Жрец становился за него и вопрошал собравшихся: «Видно ли меня?» Если было видно, то он желал, чтоб на следующий год пирог полностью затмил его.

На территории Арконы размещался склад всех богатств. Руяне отдавали жрецу Свентовита около трети добытых средств. В его амбарах и закромах находились драгоценности и одежда, много тканей и иные ценности. В конюшне при капище были около 300 лошадей. Жрец был центральной фигурой в государстве непокорного острова. Именно он планировал маршруты и тактику военных походов, в том числе, пользуясь широко применяемой гадательной практикой. Саксон Грамматик описывал ритуал, связанный с белым конём, который перешагивал через символические ворота, сделанные из трёх копей. Если конь ступал правой ногой, то поход будет удачным, если левой, то стоит пересмотреть направление движения войска. Конь был неприкосновенен, ухаживать за ним мог только сам жрец, а вырвать даже волосок из его гривы считалось тяжелейшим проступком.

Натиск на Восток

Руяне занимались не только земледелием и скотоводством, но были поистине покорителями морских просторов. Они контролировали огромную территорию Балтийского моря, ведя постоянные войны с викингами. Некоторые датские провинции даже платили дань славянам Руяна.

Возможно, экспансионистская политика прибалтийских славян была отчасти связана с их ответной реакцией на известную германскую идеологическую парадигму Drang nach Osten — «Натиск на Восток» — ведь попытки колонизировать земли руян и обратить их в христианство имели место практически на всём протяжении славяно-германских контактов, начиная с франкских времён. Существует мнение, что киевский князь Владимир Святославович (Красное Солнышко) воздвиг языческий пантеон в Киеве, на Подоле, в 980 году из солидарности с восставшими славянскими родичами Арконы.

Находясь в окружении агрессивных соседей, Аркона сопротивлялась долго, пока в 1168 году не была разрушена войском датского конунга Вальдемара I, победившим руянского князя Яромира.

Камни святилища Арконы пошли на строительство католической церкви в Альтенкирхене в 1185 г. Один из них — с изображением жреца Свентовита — хранится там до сих пор.

Величайший деятель Реформации Филипп Меланхтон писал, что после падения Арконы и её полного разграбления колонизаторами — католиками — большинство славян-руян мигрировало на восток, туда, где сейчас побережье Рижского залива. Он также этимологически связывал имена Риги и руян. Вполне возможно, что руяне нашли пристанище у родственных им язычников-балтов, предков современных латышей. Ведь известно, что балтские и славянские племена наиболее близки генетически, культурно и лингвистически по сравнению с иными индоевропейскими народами.

Аркона и Рюрик

С Арконой связана также антинорманистская доктрина Ломоносова , в которой великий русский учёный постулировал версию о руянских славянских корнях Рюрика и его окружения. Михаил Васильевич считал, что призванные в 862 году новгородцами варяги были выходцами с Руяна либо иных земель прибалтийских славян и никакого отношения к германцам не имели.

В легенде о новгородском старейшине Гостомысле упоминается о родах прибалтийских славянах, находящихся в тесном родстве с кланами ильменских словен. Так, по этому сказанию Гостомысл призвал послов из всех соседних со словенами племён княжить его внука Рюрика, рождённого от Умилы-дочери легендарного старейшины.

Таким образом, находясь на более высоком уровне социальной, культовой организации, Аркона могла быть ещё и «кузницей управленческих кадров» для соседних славянских земель.

Славянская цитадель Балтики Аркона напоминает нам о великой эпохе господства развитой духовной культуры наших предков.