Что запретили пассажирам московских аэропортов: инфографика

Но теперь беспорядкам в воздушных гаванях пришел конец. Подмосковные власти утвердили правила поведения в аэропортах, которыми вводятся несколько принципиальных запретов. И установили административную ответственность за их неисполнение. Почему этим занялись именно областные руководители? Все просто: эти аэропорты, будучи объектами федерального подчинения, расположены на территории области. А значит, и за порядком должна следить она.

Новые правила действуют как внутри аэровокзалов, так и на улице

"Мы постарались прописать в этих правилах простые, понятные всем вещи, которые прежде всего обеспечивают безопасность пассажиров и избавляют их от незаконной рыночной деятельности, которая процветает в аэропортах", — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков . Вот, например, правила запрещают передвигаться с этажа на этаж с багажными тележками или детьми в колясках на эскалаторах и траволаторах. Теперь поднимать чемоданы, детей и инвалидов нужно строго на лифте. Скажете, мелочь? «А у нас один ребенок несколько лет назад уже получил тяжелые травмы, засунув пальцы в ленту эскалатора, — рассказывает гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко . — И похожие случаи, к счастью, без столь серьезных последствий, мы наблюдаем ежедневно». Человек водружает на эскалатор чемодан, потому что так быстрее, чем на лифте. Но быстро снять тяжелый багаж с ленты не всегда получается. Один замешкался, на него тут же «наехал» другой — и вот уже на сходе с электронной лестницы образуется куча мала, в которой легко получить травму, особенно ребенку или пожилому человеку.

Под запрет попала и работа зазывал, предлагающих услуги такси или ночлега. Это, конечно, удобно, когда такси само тебя ищет. Только вот иностранные туристы, незнакомые с суровой российской действительностью, частенько уезжают на этом такси по ценам, в 50 раз превышающим реальные. А ведь в Домодедово есть стойки, с которых можно вызвать такси по фиксированным тарифам, а в Шереметьево — площадка, где паркуются аналогичные машины.

А кто из нас не видел в воздушных гаванях лиц без определенного места жительства или профессиональных нищих? «Один такой, якобы обокраденный, у нас в аэропорту второй год подряд просит денег на билет до дома, причем города, где находится этот дом, все время меняются», — продолжает Василенко. Напрягают пассажиров и гадалки, промышляющие то ли предсказаниями судьбы, то ли мелким воровством. Да и зайти в туалет и обнаружить, что там устроили постирушки бездомные, согласитесь, тоже не очень приятно. «Мы долго пытались решить эти проблемы самостоятельно, но каждый раз сталкивались с пробелами в законодательстве: формально нельзя было запретить человеку без билета находиться на территории аэропорта столько, сколько он пожелает. Теперь возможности для этого есть», — уверен Михаил Василенко.

Как и в метро, в аэропортах теперь существует запрет на нахождение в помещении в грязной пачкающей одежде или с предметами, которые могут испачкать соседей по креслам. Запрещается размещать багаж на сиденьях, отнимая места отдыха у соседей. И запускать на территории аэропортов дроны и воздушные шары, а еще — приводить животных, если только это не специально обученная собака-поводырь или «карманный» песик в переноске. И это тоже соблюдение правил безопасности: летающие предметы могут помешать пилотам при взлете или посадке, а необученное животное может испугаться гула самолетов, вырваться и испугать, а то и покусать других пассажиров. Все нормы, к слову, обязательны для исполнения не только внутри зданий аэровокзалов, но и в зонах безопасности, включающих в себя 30-метровую территорию в радиусе всех аэровокзальных комплексов. Чтобы у зазывал и гадалок не было соблазна переносить свои «рабочие места» за двери аэропортов.

Сотрудники областного минтранса уже начали патрулировать воздушные гавани на предмет соблюдения новых правил. «Именно они наделены полномочиями привлекать нарушителей к административной ответственности. Сейчас для работы в аэропортах подготовлены 70 человек, при необходимости штат инспекторов будет увеличен», — обещает Игорь Тресков. От других служащих аэропорта контролеры отличаются формой зеленого цвета.

За нарушение правил поведения в аэропортах установлена административная ответственность: 100-500 рублей — для граждан, 1-2 тысячи рублей — для физических и 2-4 тысячи рублей — для юридических лиц. Впрочем, власти подчеркивают: цели пугать пассажиров штрафами никто не ставит. Гражданам прежде всего будут разъяснять новые правила поведения в воздушных гаванях, а к ответственности привлекут лишь тех, кто и после разъяснений продолжит совершать противоправные действия и мешать другим пассажирам.