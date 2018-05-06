Посреди бури: выжил ли смотритель маяка с легендарной фотографии?

По запросу «маяк в шторм» поисковики выдают одну из самых популярных фотографий стихии, запечатлевшую французский маяк Кобылы (La Jument) и его смотрителя. По расхожей версии, он якобы просто вышел покурить в шторм, а фотография демонстрирует человеческое хладнокровие и бесстрашие.

Давайте разберемся, что же было на самом деле…

Источник: ЖЖурнал/masterok

Провинция Бретань в северо-западной части Франции образует большой полуостров. Береговая линия Бретани является одной из самых опасных, здесь часты сильные штормы, огромные волны и сильные течения.

В период с 1888 по 1904 год здесь потерпели крушение более трех десятков судов. Именно по этой причине здесь находится треть маяков Франции. Один из самых популярных — маяк, который построен на скале под названием La Jument, что переводится с французского как «кобыла».

Посмотрите на это фото, сделанное в начале строительства маяка. В голове с трудом укладывается, как в 1906 году можно было на таком маленьком отрезке скалы прочно закрепить фундамент практически 50-метровой башни. И это при том, что это место постоянно подвергается воздействию 30-метровых волн.

Маяк построен прямо в море на скальном отроге недалеко от берега. Его высота составляет 47 метров.

Вот так обычно происходит смена смотрителей маяка.

Итак, вернемся к нашему первому фото.

Дополнительную известность маяк получил благодаря фотографу Жану Гишару.

Все произошло 21 декабря 1989 года, когда Жан решил сфотографировать шторм с вертолета. Он также делал снимки маяка. Но оказалось, шторм был настолько силен, что волны проломили двери маяка и частично вымыли мебель и прочие вещи. В это время в маяке находился управляющий Теодор Малгорн, который ждал эвакуации.

Теодор, услышав звук вертолета фотографа, принял его за вертолет спасателей. Он спустился к «задним» дверям маяка и вышел наружу.

Именно этот момент запечатлен на фото — маяк накрыла 20-30-метровая волна.

Стоит отметить, что благодаря своей реакции (Теодор бросился обратно внутрь маяка) смотритель остался жив.

Это видео маяка La Jument было снято 7 декабря 2007 года в Ра де Сэн (Raz de Sein) на западной оконечности Франции, в Бретани, в очень пасмурный и бурный день.

Этот одинокий маяк кажется каким-то фантастическим форпостом на краю цивилизации.