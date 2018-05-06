Открытие слета победителей конкурса «Послы Победы» состоялось в Москве 

Открытие обучения победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» состоялось 6 мая не только в столице, но и Санкт-Петербурге
Слет победителей конкурса «Послы Победы» открылся в Общественной палате России в Москве.
— Впервые мы провели конкурс «Послы Победы» в год 70-летия Великой Победы, — отметила руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Он добавила, что каждый год организаторы конкурса выбирают 200 самых активных волонтеров Победы со всей России. Они становятся организаторами главных мероприятий Дня Победы 9 мая.
Открытие обучения победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» состоялось 6 мая не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
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