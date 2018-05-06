Память погибших в концлагере Маутхаузен почтили в Австрии

МАУТХАУЗЕН ( Австрия ), 6 мая — РИА Новости . Более десяти тысяч человек из нескольких десятков стран в воскресенье собрались на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен в Верхней Австрии, чтобы почтить память погибших здесь в годы Второй мировой войны.

Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии . Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев

В начале мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными, представителям которых в воскресенье был оказан особый прием. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации.

По данным музейного комплекса, с 1938 по 1945 годы в Маутхаузене погибли около 90 тысяч человек из 70 стран. На сегодняшний день известны имена более 81 тысячи погибших, из них 15 633 — граждане СССР. Больше всего в Маутхаузене погибло граждан Польши

Лозунгом мероприятий этого года стал «Бегство и родина». На церемонию в честь 73-й годовщины освобождения концлагеря приехали около сотни делегаций со всех концов Европы, посланники разных стран мира, члены множества общественных и благотворительных организаций. Они возложили цветы и венки к памятнику в центре комплекса зданий лагеря, а также поклонились немногочисленным выжившим, также посетивших празднование.

В своем выступлении глава комитета Маутхаузена Вилли Мерный призвал к солидарности и человечности. «Люди, которым пришлось бежать из своей страны 80 лет назад, потеряли все. Их родина стала чужим местом. И сегодня людям приходится спасаться бегством. Мы, по меньшей мере, должны помочь им сохранить достоинство», — сказал Мерный, напомнив о миграционном кризисе 2015 года.

С российской стороны в церемонии принимали участие посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский , постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов , а также постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич . По традиции перед началом церемонии российские дипломаты возложили цветы к стеле на месте бывшего «русского лагеря», который строили первые советские заключенные в 1941 году, а после — к мемориалам разных стран.

Мемориальная плита на кладбище умерших после освобождения лагеря Маутхаузен в Австрии