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Бердымухамедов отметил важность достоверности статданных
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Бердымухамедов отметил важность достоверности статданных 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность достоверности статданных и сменил главу Государственного комитета по статистике, сообщило Государственное информационное агентство республики.
Выступая на заседании правительства, Бердымухамедов вкцентировал внимание на задачах, стоящих перед отечественной системой статистики. Среди них он обозначил обеспечение органов власти и общественности достоверными статистическими данными о происходящих в стране социально-экономических процессах.
«Наличие полных и объективных статсведений, своевременно собранных на основе научной методологии оперативного информационно-статистического анализа, является необходимым условием для принятия эффективных управленческих решений на государственном уровне, продолжил президент страны», — заявил глава республики.
По его словам, проведение мониторинга состояния экономики, эффективности и результативности программ и проектов служит весомым фактором для разработки стратегий дальнейшего развития страны.
Бержымухамедов подписал указ об освобождении Айны Ораевой от должности главы статведомства в связи с переходом на другую работу и назначении на этот пост зампредседателя агентства Халыкдурды Гурбанова.
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