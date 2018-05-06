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Китайская полиция поймала контрабандиста с черепахами в носках
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Китайская полиция поймала контрабандиста с черепахами в носках 

RT на русском 1 час назад
Большеголовые черепахи не умеют прятать голову в панцирь, живут в ручьях и очень нравятся торговцам на чёрном рынке Китая, где их продают на лекарства. В самой Поднебесной черепах осталось мало, поэтому контрабандисты покупают их в Лаосе и переправляют через границу на себе. Некий торговец приобрёл двадцать одну черепаху, приблизительно за 30 тысяч, если в рублях, рассовал животных по носкам и… не прошёл таможню. Контрабандист в наручниках, большеголовых черепах в Китае стало больше. Если, конечно, Лаос не потребует своих обратно.
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