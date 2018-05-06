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Бразильская невеста вышла замуж после крушения вертолета
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Бразильская невеста вышла замуж после крушения вертолета 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Невеста из бразильского Сан-Паулу выжила при крушении вертолета, который вез ее на торжественную церемонию, и продолжила участие в праздновании. На сайте местного телеканала Globo размещена видеозапись инцидента.
На кадрах видно, как машина плавно снижается к месту посадки на лужайке рядом с гостями церемонии, но примерно в 7-8 метрах над землей внезапно теряет управление, резко начинает вращаться вокруг оси и падает.
Виновница торжества выбралась из-под обломков невредимой до того, как рухнувший вертолет загорелся. По данным телеканала, помимо девушки в кабине находились еще три человека, включая пилота, которые отделались легкими травмами. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, погасившие пламя.
Несмотря на инцидент, молодожены решили не отменять торжество, а провести его по изначальному плану.
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