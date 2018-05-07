Собчак высказалась о протестах в России

Женщина заявила, что тактика властей не разгонять согласованные митинги и жестоко обращаться с людьми, которые вышли на мирные несогласованные протесты, лицемерна. «Вчерашний день показал, что подростки готовы выходить, зная, что против них применят насилие…» — отметила Собчак. Телеведущая добавила, что разговоры о том, что на Западе разгоняют протестующих жестче, являются враньем. «Там разгоняют жестче когда „жестче“ ведет себя толпа», — написала Ксения.

Политическая активистка заметила, что родственники студентов и школьников, избитых во время протеста, никогда не простят такую несправедливость и могут в будущем присоединиться к уличному протесту. «Лично я всегда выступала за эволюционные изменения, менее интенсивные, но зато менее рискованные, за то, чтобы мы все вместе просвещали и образовывали сами себя и весь народ, которого оболванили», — подвела итог Ксения Собчак.